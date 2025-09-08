Corona e processione: "Non faremo mai mancare la nostra accoglienza"

Da 43 anni, la prima domenica di settembre si celebra ad Ancona la Festa del Mare. Una tradizione molto sentita tra gli anconetani che ieri hanno seguito dal porto e dal colle Guasco la processione in mare organizzata dall’associazione Stella Maris, che da sempre rappresenta il cuore della festa.

Nella mattinata, in Cattedrale, il vescovo mons. Angelo Spina, ha officiato la Santa messa mentre nel pomeriggio, alle 18, dopo la processione dal sacello al molo con la statua della Stella Maris custodita nelle mura portuali della Loggia dei Mercanti, si è svolta la tradizionale processione in mare.

Le imbarcazioni, precedute dal rimorchiatore Elisabetta con a bordo il sindaco Daniele Silvetti, l’Arcivescovo di Ancona - Osimo, Mons. Angelo Spina, l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, il Presidente dell’Authority, Vincenzo Garofalo, le autorità civili e militari, sono uscite dal porto per lanciare tra le onde una corona di alloro in memoria dei caduti in mare.

Ad 800 anni dal Cantico delle Creature mons. Spina ha guardato a san Francesco: "Laudato si mio Signore per sor acqua, umile preziosa e casta. Una lode che apre il nostro cuore a guardare il nostro mare con ammirazione come un dono di Dio". Il vescovo si è poi soffermato sulla necessità di costruire la pace, di prenderci cura del creato, del mare, delle persone. "Questa città - ha detto - è una bellezza infinita con il suo mare. Per quanti lo usano nello sport, nella cura, per i cantieri navali, per quanti nel mare lavorano e dal mare traggono sostentamento. Guardiamo questo mare con occhi di gratitudine come un dono da custodire. Tutti siamo chiamati a questo impegno, questa è la festa del mare".

Giunte le imbarcazioni all’argo del porto, il vescovo Spina ha prima benedetto il mare e poi con il sindaco Silvetti ha lanciato in mare una corona di alloro per quanti nel mare hanno perso la vita. Un gesto di grande commozione, accompagnato dal suono del "Silenzio" e delle sirene dei natanti.

"Mai come oggi le città di porto - ha detto il sindaco Silvetti - non sono solo luoghi di frontiera ma anche luoghi di collegamento e di contatto. I sindaci devono dare dimostrazione concreta non solo nei messaggi ma soprattutto nelle azioni. Noi non faremo mai mancare, come città, che storicamente ha accolto, non solo chi approdava dalla miseria e dalla guerra ma anche coloro che oggi vengono e trovano lavoro e sono tessuto connettivo della nostra realtà produttiva".

I tre giorni di festa si sono conclusi ieri sera con lo spettacolo pirotecnico al porto che come sempre ha affascinato gli spettatori, giunti da ogni parte, con fuochi di artificio che dal mare hanno illuminato l’intera città.