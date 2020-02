Ancona, 24 febbraio 2020 - Nelle Marche non ci sono casi sospetti di contagio da Coronavirus, né valutazioni diagnostiche in corso. Lo rende noto il presidente della Regione Luca Ceriscioli che ieri ha diramato un post con gli aggiornamenti: "Nella nostra Regione al momento non ci sono casi di positività, tutti i tamponi fatti sono risultati negativi, ma questo non ci esime dal tenere altissima la guardia", dice ricordando le linee guida del Governo. A scopo precauzionale, la Caritas di Senigallia (in accordo con la Regione) ha sospeso i servizi. Le persone fragili e povere già accolte rimarranno all’interno delle strutture, senza accoglierne di nuove.

