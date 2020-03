Ancona, 21 marzo 2020 - Partorisce due gemelli poi risulta positiva al Coronavirus. Una mamma di 22 anni è stata trasferita giovedì dall’ospedale Salesi al quello di Civitanova predisposto proprio per l’emergenza Covid-19 ed indicato ad ospitare le partorienti positive al virus. Si tratta del secondo parto da mamma positiva. La giovane, incinta di 9 mesi, era arrivata al Salesi perché è lì che ha il ginecologo che l’ha seguita durante la gravidanza. Stando alle prime notizie ha dato alla luce due gemelli lunedì, con un parto programmato.

Una gioia immensa per la neo mamma e per i familiari che fino a prima del parto le erano stati vicini. Dalla felicità la giovane è precipitata in un incubo. Al Salesi è stata sottoposta al tampone perché sarebbe entrata in contatto con una persona poi risultata positiva. Non è stato chiarito se fosse un’altra mamma in dolce attesa o qualcuno esterno alla struttura ospedaliera. I medici l’hanno rassicurata e a lei e a ai due bambini sono stati fatti i tamponi. Solo la mamma, che sarebbe in buone condizioni di salute, è risultata positiva. Negativi i due neonati. La direzione ospedaliera del Salesi si è poi occupata di predisporre il trasferimento della giovane e dei due gemellini all’ospedale di Civitanova dove si trovano ricoverati attualmente. La donna è di fuori regione, arrivava dall’Abruzzo dove vive in provincia di Teramo. Subito avvisati anche i suoi familiari, compresi i genitori, quelli che sono stati più a stretto contatto con lei. Ora si sono messi in quarantena domiciliare in un condominio con più famiglie. Tutti nella palazzina sono stati avvisati del loro isolamento e i genitori della 22enne non escono più nemmeno sul pianerottolo.

Al momento starebbero bene. La giovane è la seconda partoriente che risulta positiva al Coronavirus. Domenica scorsa un’altra mamma quasi al termine della gravidanza aveva ricevuto il responso che era positiva al virus. Nei giorni precedenti non si era sentita bene ed era andata al Salesi per un controllo rimanendo ricoverata una notte. Visti i sintomi che manifestava era stata sottoposta al tampone che le aveva dato poi esito positivo. La donna era stata trasferita subito all’ospedale di Civitanova dove martedì ha dato alla luce la sua bambina, chiamata Eva, risultata poi negativa. Un parto andato bene condiviso attraverso i social anche dal presidente della Regione Luca Ceriscioli che le aveva dato il benvenuto facendo un grande in bocca al lupo alla mamma. Con l’emergenza virus l’ospedale di Civitanova è stato indicato dal Gores, per la gestione dell’emergenza, come struttura sanitaria indicata per le donne in gravidanza positive al Coronavirus e hanno bisogno quindi di un ambiente isolato a garanzia di altre mamme in dolce attesa.