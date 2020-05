Ancona, 7 maggio 2020 - Già sabato scorso quando ha dovuto prendere la decisione per il lunedì seguente, Numana non era affatto convinta, tanto che il sindaco Gianluigi Tombolini l’aveva detto subito: "Già a metà settimana potrei far richiudere le spiagge".

Leggi anche: Marche, avanti tutta per i tamponi

Sirolo pure, seppur il primo cittadino avesse dimostrato maggiore apertura. Insieme i due sindaci stavolta hanno deciso di ridimensionare la scelta che li aveva fatti adeguare alla disposizione del governatore regionale Luca Ceriscioli di apertura delle spiagge per l’attività motoria da lunedì scorso. Così, adesso, sabato e domenica e gli altri due seguenti (il 16 e il 17) le spiagge di Sirolo e Numana tornano interdette a coloro che non abitano nei due Comuni. Non si potrà svolgere qualsiasi attività motoria o sportiva "su terra" (comprese le spiagge), recita testualmente la disposizione, e in mare, e nemmeno passeggiate e altre attività all’aria aperto. Vale anche per quelle sui sentieri sirolesi del Monte Conero. Spiagge aperte dunque solo per i residenti di Sirolo e Numana che potranno muoversi all’interno dei due Comuni come se si trattasse di un territorio unico con buona pace degli altri, gli "stranieri", per cui sarà tutto off limits.

Per i giorni feriali invece tutto quanto elencato resta consentito, con i controlli che rimangono intensi da parte delle forze dell’ordine per punire eventuali trasgressori. In caso di violazione sarà staccata una multa compresa tra i 50 e i 500 euro. È quanto prevedono le due ordinanze siglate per la prima volta nella storia all’unisono dai sindaci dei due Comuni della Riviera del Conero. L’intento comune dei primi cittadini è evitare un ritorno di contagi da Coronavirus che si potrebbe avere con la grande affluenza di persone che caratterizza spiagge e lungomare in questi periodi da tutta la zona a Sud di Ancona, soprattutto dopo l’avvio della Fase 2 che ha dato l’ok agli spostamenti fra Comuni, con un occhio di riguardo per gli anconetani che, avendo le spiagge chiuse, potrebbero scegliere proprio quelle della Riviera del Conero.

La disposizione "gemella" ha già creato un’orda di commenti, tra coloro che l’hanno recepita subito almeno e non hanno lamentato la confusione delle continue decisioni che si susseguono. Alcuni sono favorevoli e altri meno. I due Comuni sono comunque in controtendenza con i vicini di Ancona e Porto Recanati che invece non hanno abbracciato la disposizione regionale.

"Vogliamo evitare l’alta concentrazione di persone nei primi fine settimana dopo il momento di chiusura deciso dal Governo, tenendo presente che ancora vige lo stato di emergenza che è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio e che dura sei mesi", spiega il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella.

A fargli eco il collega numanese: "Con le forze che abbiamo non potremmo comunque riuscire a garantire il controllo del territorio per scongiurare il rischio di nuovi contagi legati a una sicura alta affluenza". Vietato anche il rimessaggio delle barche, l’attività subacquea e gli altri sport acquatici e non. I proprietari delle seconde case invece vi potranno recarsi per fare giardinaggio o per altro per poi rincasare entro la giornata.

si. sa.