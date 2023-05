"Correte, un mendicante mi ha rubato il telefono" Ma è un falso allarme

"Correte quel mendicante mi ha rubato il telefono". Anziana, verso le 12, allerta le forze dell’ordine e sul piazzale di via Gallodoro, davanti al negozio Upim arriva la volante del commissariato. La donna ha anche fornito ai poliziotti l’identikit dell’uomo che chiedeva qualche soldo davanti alle attività commerciali che lei aveva pensato le avesse preso lo smartphone. Poco dopo però la proprietaria del telefonino, provando a farlo squillare ha scoperto che non le era stato rubato ma era finito, senza che lei se ne accorgesse, sotto una vettura in sosta. Nessun furto quindi, solo un falso allarme.