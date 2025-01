Corridoni-Campana, a scuola di fair-play con Michele Massa

A scuola di fair play con il campione di scherma Michele Massa, una mattinata all’istituto superiore di Osimo Corridoni-Campana in cui il tema dello sport diventa centrale. Grazie al Panathlon è stata organizzata una mattinata con centinaia di studenti e figure di spicco del mondo sportivo, politico e delle associazioni. Il senso della mattinata era sottolineare il ruolo fondamentale dello sport nella vita di ogni individuo, in particolare nella fase della crescita perché attraverso lo sport le barriere culturali, linguistiche, religiose, politiche cadono inesorabilmente. Durante l’incontro si è svolta anche la premiazione degli studenti atleti professionisti osimani dei vari istituti che, oltre ad aver maturato buone performance sportive, hanno conseguito positivi risultati scolastici e si sono distinti per il fair play nella loro attività sportiva.