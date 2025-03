"Corritalia" tra sport e cultura. C’è anche la corsa dei quartieri

Sport e cultura a braccetto grazie a "Corritalia - Insieme per i beni culturali e ambientali", evento promosso dall’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Tre le iniziative previste. Domenica si potrà partecipare alla ‘Passeggiata’, un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più belli della città, o alla ‘Corsa dei Quartieri’, avvincente sfida tra i rioni dorici. Lunedì (ore 17.30) il Comune ospiterà la conferenza del professor Leandro Sperduti ‘Ancona Repubblica Marinara’. I partecipanti alla passeggiata (partenza alle 9.45 davanti alle Muse) saranno accompagnati dalle note della tromba del maestro David Uncini, il quale si esibirà lungo un tragitto che toccherà il Porto antico e il Parco del Cardeto, fino a piazza Cavour. La corsa, che partirà dalle Muse alle 10.30, avrà come traguardo il Passetto. Gli atleti saranno divisi per per rione di residenza. Info e iscrizioni: https://corritalia25ancona.my.canva.site/ e 3292232789.

Al vicesindaco Giovanni Zinni il legame tra cultura e sport piace perché "entrambi suscitano emozioni, e sono un grande messaggio di arricchimento personale. Iniziative come questa sensibilizzano i giovani, e possono provocare in loro la scintilla che li appassiona all’uno o all’altro campo". Zinni annuncia che "entro il 2026 vogliamo organizzare di nuovo il Palio di Ancona. Per questo il sindaco ha già delegato il consigliere Angelica Lupacchini". L’assessore alla cultura Marta Paraventi invita i cittadini a "far finta per un giorno di essere tornati al periodo della Repubblica marinara, per riconnettersi ai tempi in cui non esistevano i moderni mezzi di trasporto". Alessandro Verardi, presidente Aics, sottolinea l’ampliamento del programma, e ricorda che "la nostra missione è creare benessere, e far vivere le persone in armonia con l’ambiente, alimentato dai valori sani dello sport".

r. m.