Corsa a quattro per Chiaravalle Ecco l’appello al voto dei candidati

Sfida a quattro nella città di Maria Montessori, dove sono 11.956 gli elettori. ‘Chiaravalle Domani’ espressione della maggioranza uscente schiera l’assessore uscente Cristina Amicucci. Maria Letizia Ruello è sostenuta dalla lista Città in Comune (Dipende da noi e M5s). Gianluca Fenucci (Pronti per Chiaravalle) centro destra e Roberto Sabbatini civica "Insieme per Chiaravalle". Ecco gli appelli al voto.

Roberto Sabbatini: "I chiaravallesi sentono forte l’esigenza di un cambiamento: apriremo una nuova stagione dove l’ascolto e la partecipazione prenderanno il posto dell’uomo solo al comando. Spazi come il chiostro, l’area ex Fintecna e il centro verranno riqualificati e restituiti alla cittadinanza. Siamo pronti a far voltare pagina ad una città delusa ed in forte crisi economica".

Gianluca Fenucci: "Il Comune tornerà a essere la casa di tutti i chiaravallesi e non solo del sindaco come è avvenuto purtroppo per troppi anni. Tornerà quel clima e quel dialogo più disteso e costruttivo con tutti i cittadini e i dipendenti comunali che manca ormai da troppo tempo. I cittadini dovrebbero votarci per dare finalmente una svolta: siamo l’unica lista che assicurerà un vero cambiamento e una discontinuità rispetto al passato".

Cristina Amicucci: "Votare la nostra lista significa dare continuità a quello che è sotto gli occhi di tutti: i milioni di lavori che sono andati e andranno a riqualificare buona parte della nostra città, la valorizzazione culturale, sociale e sportiva, l’attenzione alle fragilità. Vi chiedo di darci fiducia, gli obiettivi per il futuro sono molto ben chiari. Una Chiaravalle più bella non ci basta più la vogliamo esemplare".

Maria Letizia Ruello: "Ecco tre motivi per sceglierci: coerenza, coraggio e competenza. Dietro ognuno di noi c’è infatti una storia che rende concreto e vero il nostro metodo di costruzione dal basso della politica. Una politica che inizia dove finisce il potere, fatta dal popolo e per il popolo, di cui la Chiaravalle antifascista ha sempre più bisogno. Ma soprattutto dovete andare a votare!"

sa.fe.