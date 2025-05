Corsa ai centri estivi, ma molti rimangono fuori

Anche quest’anno sono tante le richieste da parte delle famiglie osimane per far partecipare i propri figli ai centri estivi comunali. Dureranno meno tempo rispetto all’anno scorso però. Diversi sono rimasti fuori, "costretti" a rivolgersi ai privati a costi maggiori ovviamente o a rinunciarci. Sono state attivate liste di attesa, sorta di graduatorie per far entrare coloro che sono rimasti fuori in caso di rinunce. Si parte il 9 giugno e dureranno fino al primo agosto. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 26 di questo mese. Le sedi per la primaria e le medie sono Aquilone "Molino Mensa", Aquilone "Osimo Stazione", "Passatempo" e "Fornace Fagioli". Le sedi per l’infanzia sono al Muzio Gallo, Osimo Stazione e Passatempo. Le attività spaziano da laboratori alla piscina fino ai giochi all’aria aperta e attività di gruppo. I centri estivi educativi sono una vera necessità perché offrono un ambiente protetto e nello stesso tempo danno la possibilità ad entrambi i genitori di poter lavorare. Numerosi sono stati gli enti privati che hanno organizzato i centri anche quest’anno e poi sono aperte le piscine. Partirà poi il primo giugno la stagione del parco acquatico La nuova isola lungo via Cagiata a Campocavallo.