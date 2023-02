Corsa contro il tempo per l’oasi naturalistica

Corsa contro il tempo per riaprire a marzo la riserva naturalistica Ripa Bianca che nelle scorse settimane a causa della piena dell’Esino ha perso l’accesso carrabile. L’Oasi Wwf avrebbe dovuto riaprire nei primi mesi di febbraio ma l’erosione del fiume lo ha impedito. Ora si sta cercando di riaprire per marzo ma il cantiere per la realizzazione della nuova strada non è ancora partito. Ieri un summit in Comune con i soggetti coinvolti per discutere della questione. L’amministrazione comunale si è impegnata a contattare il Consorzio di Bonifica e spingere affinchè venga realizzare la strada di accesso prima della fine di febbraio. Tempi piuttosto stretti che rischiano di non coincidere con quelli della burocrazia. Il consorzio di Bonifica infatti dovrà eseguire il progetto di risanamento e ricostruzione dell’argine sinistro (a cui si lavora da oltre tre anni) e che dovrà essere effettuato prima del periodo di nidificazione degli uccelli. Si sta lavorando sugli adempimenti tecnici, gli incarichi e l’aggiornamento dei prezzi. Probabilmente sarà necessario realizzarlo in due diverse fasi, proprio per via della nidificazione primaverile all’interno della riserva naturalistica. La priorità comunque sarà data alla realizzazione della nuova strada, lavori che per fine febbraio si era detto avrebbero dovuto essere conclusi. Ma il condizionale oggi è quantomai d’obbligo.

L’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei nei giorni scorsi ha caldeggiato tempi celeri. In primavera infatti sono previste le visite delle scolaresche e generalmente tante famiglie specie nel week end raggiungono la zona periferica della città per ammirare la natura e le sue specie viventi. Si puntava a riaprirla al 5 marzo ma per centrare l’obiettivo il consorzio di bonifica dovrà realizzare la strada in tempi record. La forza dell’acqua a fine gennaio scorsi ha danneggiato irreversibilmente la strada di accesso alla riserva naturalistica, strada realizzata non più di un paio d’anni fa perché la ‘vecchia’ era stata, anch’essa, mangiata dal fiume Esino che in questo tratto sta deviando verso sinistra (dove si trova l’accesso alla riserva Ripa Bianca). La piena inoltre ha portato nel fiume anche il collettore fognario in cemento che convogliava le acque della zona industriale e il terreno, cedendo, ha scoperto anche alcune tubazioni. Questo richiederà un intervento importante che necessiterà probabilmente di alcuni mesi.

Sara Ferreri