Corsa del Drappo e primi dispetti: "Hanno rubato le balle di paglia"

Fervono i preparativi per le festività del settembre mariano, con vari eventi clou, tra cui la corsa del Drappo in programma venerdì. Eventi tanto sentiti dai loretani alle prese con l’organizzazione. Non è tutto rose e fiori però. "Vorrei ringraziare pubblicamente chi ieri sera si è divertito a deturpare gli addobbi che sono stati fatti nel rione Stazione. Forse non sapeva che dietro ad ogni addobbo c’è molto lavoro e soprattutto che vengono creati per far brillare e splendere la nostra città ma sembrerebbe che questo dia fastidio o forse c’è paura per la competizione", scrive sarcasticamente una loretana su Facebook. Un’altra aggiunge: "Io invece ringrazio chi ha rubato le balle di paglia poste sulla rotonda di Costabianca per l’allestimento del contest dei rioni. Se ce le avessero chieste a fine manifestazione le avremmo addirittura regalate". Non sono poi nemmeno fatti singolari. Episodi simili erano stati segnalati anche il mese scorso a Castelfidardo dove, pochi giorni prima della rievocazione molto sentita "Tracce di 800", erano stati rubati gli addobbi che coloravano la frazione Crocette, fatto che ha suscitato grande rabbia tra gli organizzatori e non solo dato che tutta la città in qualche modo è coinvolta per la buona riuscita dell’evento. Castelfidardo poi in queste ore sta facendo i conti anche con un altro furto, stavolta di uno scooter Piaggio, avvenuto sempre l’altra sera in pieno centro: disperato il proprietario che ha postato l’annuncio con tanto di targa sui social sperando nel ritrovamento o nella restituzione.