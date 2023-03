Corse con le auto nel parcheggio dell’Ikea

di Silvia Santini

Di notte si incontrano nel parcheggio dell’Ikea dell’Aspio di Camerano per sgommare con le auto. Accelerano più volte, probabilmente gareggiano a chi va più forte. Si muovono nel buio totale dell’area e poi se ne vanno, sempre a tutta velocità, verso la ferrovia che costeggia la zona al confine con Osimo. Di segnalazioni ne sono arrivate diverse ai carabinieri del Comando di Osimo ma al momento non sono state sporte denunce. Sono stati altri automobilisti di passaggio e alcuni residenti a chiamare le forze dell’ordine. Al vaglio presto le telecamere della videosorveglianza anche esterna.

Un’incursione dei carabinieri di Ancona assieme alla squadra Mobile del capoluogo dorico c’è stata circa un mese fa: è stato scoperto che, almeno in quell’occasione, si trattava di un raduno di auto tuning, modificate. L’area non è nuova ad eventi del genere. Era il novembre 2018 quando all’improvviso scattò un maxi blitz della polizia. Tutto ha avuto inizio grazie alle riprese del circuito di sorveglianza effettuate nelle serate precedenti che hanno confermato come, dopo le 22, numerosissimi giovani dell’hinterland osimano, si radunavano in quel parcheggio con auto di lusso e carenature sportive. Poi la decisione di predisporre un servizio ad hoc. Gli organizzatori del vero e proprio evento avevano spiegato di aver organizzato un raduno statico. In Questura, una volta convocati, avevano chiesto scusa per il disagio che si era venuto a creare: si aspettavamo al massimo 30 partecipanti, avevano dato l’ok in 28, ma se ne erano ritrovati 200. Di notte spesso anche l’area di via Agnelli nella vicinissima Osimo Stazione diventa una vera pista da rally, con giovani alla guida di auto lanciate in stile "Fast and furious", il film che ha lanciato la "moda" delle gare automobilistiche lungo la strada, facendo lo slalom ad alta velocità attorno ai lampioni sotto le case. I residenti avevano scritto al sindaco e alle autorità sollecitando anche il Consiglio di quartiere con alla mano un video girato qualche sera prima. Hanno chiesto più sicurezza e lo stop al disturbo della quiete pubblica nelle ore diurne e soprattutto di notte e qualche sera dopo sul posto sono arrivati i vigili della Municipale, chiamati proprio da loro, ma all’arrivo degli agenti non c’era più nessuno.