Corsi di ballo dedicati ai disabili con Chiquito e Alice Bellagamba

"Il ballo è gioia, aggregazione, inclusione, e deve essere per tutti, anche per chi si trova su una carrozzina, e per chi non può vedere o sentire la musica". Nascono dalle parole di Milena Vitali, presidente dell’associazione Vivere a Colori i tre progetti ‘Insieme Ballando’, ‘Comunque Ballare’ e ‘Anche Tu Puoi’, presentati ieri alla Lega Navale Italiana (sezione di Ancona). Obiettivo: organizzare iniziative e corsi di ballo inclusivo dedicati ai disabili. I corsi saranno ospitati alla Luna Dance Center di Ancona, grazie al presidente Cristiano Marcelli e alla direttrice artistica Simona Ficosecco. Insegnanti d’eccezione saranno il ballerino, performer e coreografo di ‘Ballando con le stelle’ Chiquito e la nota ballerina e attrice jesina Alice Bellagamba, che seguiranno i progetti insieme all’insegnante Silvia Cerusico.

‘Insieme Ballando’ si rivolge a persone con disabilità motoria medio grave o con sindrome di Down; ‘Comunque Ballare’ vuol permettere a chi è in carrozzina di condividere un’esperienza di divertimento, crescita e inclusione. Il corso è tenuto da Cerusico e Ficosecco ogni lunedì, ma vi partecipa una volta al mese Chiquito; ‘Anche tu puoi’, dedicato a ipovedenti, ciechi e sordi, partirà a breve. Vitali ringrazia Bellagamba e Chiquito, il quale "ha già un’esperienza con persone con questo genere di disabilità. Permetteremo a tutti di vivere il ballo, le sue emozioni come momento di inclusione, socializzazione e divertimento".

Chiquito spiega che il corso "esiste già da un po’ per me, dovevo solo trovargli la giusta dimensione. Far ballare persone in carrozzina e chi ha un handicap è difficile. Bisogna essere il più naturali possibile. Si ha una responsabilità in più e un’attenzione particolare, ma quello che ti torna indietro è straordinario".

Bellagamba porterà i corsi anche a Jesi grazie al suo Balletto delle Marche: "E’ una bella sfida per me, sono grata per questa opportunità. Presto avremo una nuova sede più grande dove ospitare i corsi. Insegnante d’eccezione sarà Alessia Polita, straordinario esempio di forza e voglia di vivere". Il presidente della Lega Navale Claudio Ciarmatori parla di "iniziativa meritoria che ci trova vicini".

La Lega infatti porta in mare persone disabili regalandogli momenti di spensieratezza. Info 3516465412.