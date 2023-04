Corsi per operatore socio sanitario

Operatore socio sanitario, è stata presentata nei giorni scorsi in Regione la nuova l’offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche che possono realizzare questi progetti formativi sono gli istituti professionali a indirizzo Socio-Sanitario distribuiti sul territorio: San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Corridonia, Civitanova Marche, Ancona, Senigallia, Sassocorvaro Auditore e Fossombrone. Per le annualità 20222023 e 20232024 sono previsti 12 corsi per ciascuna edizione, di cui due riservati alla formazione degli adulti (corsi serali). Sono complessivamente 480 gli studenti che possono acquisire la qualifica, di cui 80 adulti. "Questa offerta formativa risponde alle esigenze del territorio in considerazione dei bisogni della popolazione - ha dichiarato Stefano Aguzzi, assessore al Lavoro e Formazione professionale - e della necessità di garantire occupazione con alta professionalità e specializzazione degli operatori". Rilevando fenomeni di abbandono del percorso scolastico nella scuola superiore di secondo grado dopo il terzo anno, per contrastare il fenomeno e consolidare la motivazione degli studenti al conseguimento del diploma di maturità, la Regione Marche attraverso finanziamenti dedicati, permette agli studenti del IV e V anno dei Professionali la possibilità di frequentare un percorso formativo integrato contestualmente a quello curriculare di istruzione per acquisire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario. L’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia per l’epidemia da Covid ha reso ancora più attuale la necessità di strutturare specifici percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali che operino nei settori socio-sanitari del sistema pubblico e privato.