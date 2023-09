Corso Amendola, disagi e proteste. Il Comune ferma i cantieri per Natale

Nuovi marciapiedi in corso Amendola, dietrofront del Comune: i lavori di ripristino non saranno finiti entro novembre, da qui la decisione dell’amministrazione di fermare i cantieri da inizio novembre fino all’Epifania. Un ulteriore intoppo sulle procedure dell’intervento hanno costretto l’amministrazione Silvetti ad assumere questo provvedimento che adesso verrà ratificato attraverso un passaggio ufficiale in giunta per stabilire con esattezza il periodo di stop del cantiere: stop forzato dal 1° novembre al 7 gennaio. Il tutto per consentire ai commercianti della zona maggiormente danneggiati dai cantieri di poter consentire ai clienti di accedere ai loro negozi. Una preoccupazione sollevata dagli operatori in vista di un avvicinamento all’inizio del periodo natalizio. Commercianti che si erano lamentati per non essere stati coinvolti nella Notte Bianca, allarme poi rientrato, e adesso dovranno convivere con i disagi di un cantiere a metà.

Il Carlino, le settimane scorse, aveva sollevato il malcontento dei commercianti di corso Amendola e a loro aveva risposto, sempre attraverso le colonne del Carlino, l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: l’intervento si sarebbe concluso prima di novembre, aveva rassicurato tutti. Purtroppo una serie di intoppi dell’ultima ora legati alle complesse operazioni dell’appalto hanno costretto la giunta a prendere la nuova decisione: "Rischieremmo di arrivare al limite e forse di non farcela per tutta una serie di inghippi – spiega il titolare dei Lavori pubblici del Comune dorico – Così abbiamo deciso, in comune accordo, di ‘congelare’ i cantieri e riprendere i lavori due mesi dopo. Tutto concordato, anche con le ditte incaricate, ma serve un atto di giunta".

Il rinnovo dei marciapiedi di corso Amendola, un intervento iniziato sotto la vecchia gestione comunale di Valeria Mancinelli, è terminato in buona parte della strada che collega largo Cappelli allo stadio Dorico. Sussistono alcuni tratti dove sono in corso i lavori, specie davanti all’ex cinema Alhambra, senza dimenticare l’occupazione di buona parte di piazza don Minzoni dove è stato creato un deposito di materiali e macchinari. Nonostante manchino quaranta giorni all’inizio di novembre, per non correre rischia il Comune ha pensato a questa soluzione. Certamente andranno ripristinati quanto meno i camminamenti per l’accesso comodo ai negozi. Una delle commercianti, Martina Mazzarini la titolare di Mom&Pop, ha postato sul suo profilo social una serie di video esilaranti: la Mazzarini ha trasformato il camminamento che collega la strada all’ingresso del suo negozio in una vera e propria passerella di moda dove alcune sue clienti si sono prestate a transitare come se si trattasse di una sfilata.

Pierfrancesco Curzi