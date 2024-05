Corso Amendola, una roulette: "Mia figlia ha rischiato grosso. Attraversava coi due figli piccoli"

Corso Amendola, pedoni a rischio. La denuncia di una commerciante: "Mia figlia ha rischiato di essere investita, due giorni fa. Qui, con le macchine corrono come pazzi, serve l’installazione di dossi e dissuasori". L’appello al Comune è di una conosciutissima barista del centro, la signora Loredana, la cui figlia, lunedì scorso, ha rischiato di essere investita, attorno alle 17.30. "Stava attraversando con il compagno e i due bambini piccoli, di 2 e 3 anni. Uno era in braccio e l’altro con la manina. Erano tutti e quattro insieme. Non sopraggiungeva nessuno, così, all’altezza del supermercato Tigre, dopo aver controllato, hanno attraversato sulle strisce. Mentre erano al centro della carreggiata – il racconto di quegli attimi – un’auto li ha sfiorati mancandoli di pochissimi centimetri". La vettura, una Fiat Multipla grigia, che procedeva in direzione Passetto, "ha inchiodato sterzando di lato ed evitando così l’impatto: un miracolo", sospira Loredana. Quindi, l’appello al Comune: "Chiedo l’installazione di dissuasori o interventi mirati per scongiurare questi episodi, che sono ormai all’ordine del giorno. Lunedì, poteva scapparci il morto. Quell’automobilista – riprende la donna – non si è neppure scusato. Evidentemente, li ha visti solo all’ultimo. E quando il compagno di mia figlia glielo ha fatto notare, lui – per tutta risposta – ha abbassato il finestrino minacciandolo. Ha detto: ´Se non te ne vai, scendo e ti spacco la testa´". I negozianti, dopo aver sentito quel trambusto, sono usciti dai propri negozi per accertarsi su cosa stesse accadendo: "Ho chiamato i vigili, che però non potevano intervenire. Mi hanno detto che avevano tutte le pattuglie occupate. Ieri, ho chiamato pure i carabinieri, che mi hanno invitato a fare una segnalazione, dato che – per fortuna – non ci sono stati né morti né feriti". Ma lo spavento è stato tanto: "I miei nipoti erano sotto choc, mia figlia è crollata in un pianto a dirotto, si sono visti la morte davanti". Rincara la dose la barista: "Qui, specialmente al pomeriggio, è terra di nessuno. Ma la sosta selvaggia inizia sin dalla mattina, quando i tir e i furgoni non trovano posto e si piazzano in mezzo alla strada, ostruendo la visuale. E poi la gente va troppo veloce. È una pista da rally, ho paura di attraversare con mio nipote. Per favore, Sindaco, ascoltaci. Muoviamoci per tempo, non aspettiamo che sia troppo tardi".

Nicolò Moricci