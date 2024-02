Corso, chiusure e novità. Street food nel chioschetto

Il commercio anconetano sull’altalena, tra negozi che abbassano le saracinesche e, al contrario, suggestive iniziative imprenditoriali. Partiamo dalla bella notizia, ossia il riutilizzo dell’edicola di piazza della Repubblica con vista sul porto, chiuso da qualche tempo e pronta a diventare un chiosco di street food. L’iniziativa porta la firma di ristoratori pieni di iniziativa come i gestori dell’Amarcord, il noto e apprezzato locale al piano terra di Palazzo Trionfi (meglio conosciuto come Palazzo della Rai) con accesso proprio da piazza della Repubblica.

Alla base però c’è la disponibilità dell’amministrazione comunale che ha dato in concessione il chiosco, un tempo dedicato a giornali e riviste, alla società che gestisce appunto l’Amarcord. Un risultato garantito anche dal basso canone di locazione, 1200 euro all’anno per due anni, prorogabili.

"Volevamo partire anche per l’inizio di quest’anno, ma ci stiamo preparando per la primavera e poi l’estate – spiegano i titolarti di Amarcord –. Acquisendo quel chiosco ci poniamo una doppia finalità: utilizzarlo come struttura di somministrazione, pensiamo anche allo street food o magari servire succhi freschi d’estate, ma al tempo stesso farci vedere sulla piazza dai clienti e collegarci al ristorante, magari non così visibile. Tra poco saremo pronti a partire".

C’è poi la cattiva notizia, ossia la chiusura, ormai da alcuni giorni e quasi certamente definitiva, del negozio di ottica Fielmann di corso Garibaldi. Si tratta di una catena di franchising tedesca che aveva aperto i battenti nel capoluogo dorico da oltre un anno in uno dei punti migliori dello shopping anconetano. Qualche giorno fa la chiusura e da allora le vetrine sono rimaste spente. Un cartello indica un numero verde per avere informazioni, senza tuttavia alcuna risposta.

p. cu.