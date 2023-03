"Corso della Repubblica chiuso, così non va"

"La chiusura di corso della Repubblica per tutto il giorno andrebbe rivista e vanno potenziate le possibilità di parcheggio in prossimità del centro". Così un folto gruppo di commercianti del centro storico. Si sono riuniti ieri pomeriggio al bar Centrale per analizzare la situazione del commercio e gli interventi da poter predisporre. Tante le criticità segnalate dai commercianti a partire dalla chiusura del cuore del centro. Durante l’incontro è stata annunciata la volontà di creare un comitato proprio per affrontare insieme le criticità. "Chiediamo l’apertura nei giorni feriali, nelle ore mattutine, del Corso – sottolinea Riccardo Pesci a nome del gruppo di commercianti – per permettere ai clienti di arrivare in centro senza difficoltà". La chiusura, nell’ambito del piano della mobilità sostenibile (Pums), è stata avviata due anni fa, dalla giunta Santarelli e anche in quel caso non erano mancati i malumori. Ma ora i commercianti chiedono di poter dialogare con la nuova Amministrazione comunale. In particolare viene chiesta maggiore programmazione delle iniziative da mettere in calendario, ma anche per le chiusure delle vie o vicoli necessarie ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Si chiede in sostanza "di non penalizzare i negozi che ricadono in quell’area". "Vogliamo avviare- evidenzia Mauro Bartolozzi, ex presidente cittadino di Confcommercio – un percorso costruttivo con il Comune per riuscire una collaborazione costante". Chiesta più programmazione, con anticipo, non solo degli eventi, ma anche per le chiusure delle vie o vicoli per effettuare lavori di manutenzione senza penalizzare i negozi interessati. "Serve programmazione e dialogo" la richiesta del neonato comitato che limitava l’assenza, all’assemblea, di un rappresentante della giunta Ghergo e delle associazioni di categoria, considerata la presenza di Confcommercio. Alcuni commercianti hanno proposto di partecipare al "question time" all’inizio dei consigli comunali, per parlare direttamente con l’amministrazione altri hanno chiesto azioni più forti, di mobilitazione per arrivare ad una nuova vitalità e attrattività del salotto buono. Al centro del dibattito anche "la carenza di parcheggi in centro che potrebbe essere risolta con l’apertura mattutina di corso della Repubblica nel tratto che va dall’incrocio della chiesa di San Filippo all’intersezione con piazza Garibaldi". "La riapertura mattutina di quel tratto di Ztl, sia alla circolazione che alla sosta – conclude Pesci - è il primo passo".

Sara Ferreri