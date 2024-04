Corso dell’Avulss per nuovi volontari

L’Associazione per il volontariato nelle unità locali sociosanitarie di Falconara annuncia l’avvio del 18esimo corso base per la formazione dei volontari, con il patrocinio del Comune. Si inizia oggi presso il Centro operativo di via Leopardi 6. Le lezioni, che si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30, termineranno il 24 maggio con l’intervento dell’arcivescovo di Ancona e Osimo Angelo Spina. Sono stati coinvolti diversi esperti del settore, al fine di offrire agli aspiranti volontari una preparazione di base solida e completa, che spazia dalla psicologia della comunicazione alla conoscenza delle dinamiche di aiuto e supporto, fondamentali per operare efficacemente nel contesto sociosanitario.

I volontari Avulss prestano servizio con un’importante presenza sul territorio, tra cui assistenza nei centri di riabilitazione e per persone con disabilità, residenze protette per anziani, assistenza domiciliare, attività educative/ricreative per bambini e scuole di italiano per donne straniere. Il corso è aperto a tutti.

Per informazioni contattarei numeri 3346530777, 3391670472 o 3491396050.