Corso Garibaldi caos. Carico-scarico e camion, il Comune ora si muove:: "Subito una pattuglia"

Carico-scarico selvaggio nella zona pedonale, si muove il Comune: "Nei prossimi giorni una pattuglia della polizia locale sarà presente, tutte le mattine dei giorni feriali, in corso Garibaldi". Così il vicesindaco, Giovanni Zinni dopo la pubblicazione del nostro servizio, ieri, a proposito del caos traffico che ogni mattina si prolunga oltre l’orario consentito nel principale corso cittadino, da quindici anni pedonalizzato. Nello stesso periodo le operazioni di carico-scarico in area pedonale sono andate avanti in totale deregulation e così sta andando avanti ogni giorno. Ricordiamo che il regolamento comunale prevede la possibilità per le aziende di poter effettuare le consegne dalle 7,30 alle 10,30. Mercoledì abbiamo effettuato un sopralluogo nella parte bassa del corso, quella maggiormente oberata di furgoni, camioncini e auto private. Alle 11 la situazione era identica a quella di un’ora prima. Trenta minuti oltre la scadenza oraria, una dozzina di mezzi ingombranti a fare le serpentine tra tavolini, arredi e pedoni e neppure l’ombra di un vigile urbano a fare ordine.

Dopo il nostro approfondimento ecco il primo intervento: "Servirà un intervento più strutturale – spiega Zinni – ma intanto ho provveduto a disporre la possibilità di avere una macchina tutti i giorni fissa lungo il corso dalle 10,30 alle 11 e se serve anche più a lungo. Non è nostra intenzione fare cassa su questo settore specifico, il nostro personale opererà in modo da evitare confusione e mancanza di regole, almeno in questa prima fase. Il provvedimento scatterà dai prossimi giorni. I varchi elettronici d’ingresso e uscita dalla zona pedonale? Non è così semplice applicarli, ci sono dei vincoli difficili da superare". Intanto una prima novità, noi, dal canto nostro, dai prossimi giorni controlleremo la situazione, compresa la presenza dei vigili.

Pierfrancesco Curzi