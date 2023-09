Corso Garibaldi, nuovi arredi: Picciafuoco al lavoro

"Mi occuperò prioritariamente di corso Garibaldi e di piazza della Repubblica". Così Riccardo Picciafuoco, presidente del Parco del Conero come Facente funzione (entro settembre la Regione dovrebbe nominare il nuovo responsabile) a seguito dell’addio di Daniele Silvetti a fine maggio dopo la vittoria alle comunali. L’architetto anconetano ritrova il suo vecchio presidente e da oggi inizia la consulenza in favore della giunta comunale. Si occuperà, come ricordato da lui stesso, della zona centrale del capoluogo sotto il profilo del decoro e collaborare con diversi assessorati, tra cui quello omonimo guidato da Daniele Berardinelli, e quello al Patrimonio e all’Urbanistica presieduto da Angelo Eliantonio: "Si tratterà di una rivisitazione organica degli elementi di arredo, dei complementi di architettura compresa una razionalizzazione delle funzioni presenti soprattutto in piazza della Repubblica, ma non solo. L’obiettivo è dare una impostazione architetturale agli spazi urbani. Ci tengo a precisare però – spiega Picciafuoco – che tutto sarà fatto all’interno di una visione unitaria". La giunta ha già stanziato i fondi necessari per coprire i costi della consulenza di Picciafuoco.