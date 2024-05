Corso Garibaldi tra carico-scarico fuori orario e auto nella Ztl

Operazioni di carico e scarico al di fuori dell’orario consentito, ma anche veicoli in transito nella Ztl di corso Garibaldi per faccende private. Ormai si assiste anche a questo e la causa è legata alla carenza di controlli da parte della polizia locale, il cui comando versa in una difficile situazione per quanto riguarda il personale (70 gli agenti in servizio a fronte di una pianta organica che dovrebbe essere di oltre 100 unità). È successo di nuovo ieri mattina, quando all’interno dell’area pedonale abbiamo notato una serie di veicoli totalmente privi di qualsiasi autorizzazione procedere lungo il corso. In particolare alcuni veicoli che non avevano motivo per transitare nella zona dedicata ai pedoni e, fino alle 10,30 del mattino, a furgoni e camioncini per le consegne a negozi e attività commerciali. Auto private che entrano nel corso principale da via Leopardi, da piazza Roma e da via Marsala senza correre alcun rischio di essere sanzionati.