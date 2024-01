Corso Mazzini, dehors prorogati per tutto il 2024

I dehors della parte bassa di corso Mazzini prorogati dal Comune per tutto il 2024. La firma sul documento inviato ai diretti interessati è quella della nuova dirigente del servizio edilizia privata e commercio, l’architetto Francesca Sorbatti, nominata non più di un mese fa dalla giunta Silvetti assieme ad altri due nuovi colleghi. L’ennesimo provvedimento è arrivato in questi giorni e ieri è stato comunicato ufficialmente ai gestori delle attività di somministrazione e ristorazione che si trovano all’interno dell’ambito territoriale della fontana delle 13 Cannelle. La vecchia giunta, arrivata a scadenza del mandato a maggio, quando si sono svolte le elezioni comunali, aveva deciso anche per questo motivo di prorogare la regolarità dei dehors del corso fino al 30 giugno, lasciando alla nuova giunta l’onere di decidere il da farsi. Per ora la decisione della giunta, in particolare dell’assessorato al commercio competente per materia, è stato quello di rinviare qualsiasi decisione nel merito di un altro anno. Di mezzo c’è anche il dialogo, non sempre costruttivo in passato, tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza per i beni e le attività culturali proprio in considerazione dei vincoli previsti.

Una diatriba che si rifà alla notte dei tempi, ad almeno una dozzina di anni fa, quando l’allora soprintendente aveva deciso di cancellare tutti i dehors dopo che alcuni commercianti si erano letteralmente fatti prendere la mano. Il provvedimento del comune riguarda esclusivamente i locali che si affacciano sul corso vecchio con vista sulla fontana del Calamo, dall’innesto di piazza Roma fino all’altezza di via Simonetti. Le amministrazioni prendono tempo in vista di una condivisione del piano generale dei dehors, su corso Mazzini e nel resto della città, in modo da inaugurare un regolamento definitivo.