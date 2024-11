Corso Mazzini fai da te. Spostano le transenne per sostare davanti al mercato delle Erbe

La signora arriva in corso Mazzini da via Marsala, al volante della sua utilitaria, attorno alle 8,30. Con calma olimpica scende dall’auto, apre il cancello posto proprio all’incrocio per i lavori al Mercato delle Erbe, risale in auto e con un paio di manovre parcheggia l’auto davanti alla galleria Dorica. Infine, sempre con movenze serafiche, torna in cima al tratto di corso Mazzini a piedi e chiude a mano il cancello per poi andare al lavoro o chissà dove. Queste operazioni, palesemente irregolari, succedono tutti i giorni e ovviamente tutti la fanno franca.

Sosta facile, sicura, senza la perdita di tempo e pazienza per trovare parcheggio in centro, una vera e propria roulette, e senza dover pagare un centesimo. Le strisce blu lì non esistono e sembra invece esistere un patto di non belligeranza per evitare i necessari controlli della sosta. Insomma, la città smart a misura dei soliti furbetti. Il tratto tra l’incrocio di via Marsala e piazza Roma dovrebbe essere off limits per le auto così come l’amministrazione ha deciso che le bancarelle dovessero sloggiare a inizio gennaio.

Dentro il Mercato delle Erbe ci sono i lavori, finanziati con il Pnrr, che dovrebbero andare avanti almeno fino a tutto il 2025. Di fatto tutto quel tratto di corso Mazzini dovrebbe essere sgombro, ma così non è, ogni giorno a ogni ora e nessuno muove un dito. Tecnicamente quella dovrebbe essere area di cantiere e in effetti lì quotidianamente entrano ed escono i camion dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto di Rigenerazione Urbana della meravigliosa struttura mercatale. È stata proprio la ditta a montare quel cancello con tanto di divieti di essere oltrepassato, segnaletica assolutamente vana. Lì dentro non dovrebbe entrare nessun veicolo a motore e invece da settimane, mesi, è sempre la stessa storia. Di questi ingressi ‘vietati’ di veicoli nell’area di cantiere ne abbiamo visti tre in pochissimo tempo ieri mattina. Non va meglio nella parte a valle, dove i mezzi entrano scendendo da via Cardeto, forti del piloncino per delimitare il varco che non funziona da anni, e appena in piazza Roma svoltano a sinistra per entrare in corso Mazzini passando sul marciapiede con gli pneumatici. Un paletto è stato rimosso, un altro sfondato con danni alla pavimentazione e così le auto entrano ed escono in maniera innaturale (dopo aver parcheggiato l’auto nel tratto di corso dove però presto torneranno le bancarelle) senza che ci sia alcun controllo.