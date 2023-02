Corso per formare "euro-progettisti"

Al via un corso gratuito per scrivere progetti europei. Fondazione Itinera e Unione Montana preparano nuovi "euro – progettisti" per intercettare fondi, come quelli del Pnrr. Oggi sempre più imprese e Comuni, anche con veri e propri concorsi di assunzione, cercano persone in grado di scrivere progetti europei, anche con un occhio ai miliardi di euro gestiti dai bandi del piano nazionale riprese a resilienza.

Per questo, Fondazione Itinera, in collaborazione con l’Unione Montana Esino-Frasassi, lancia un corso formativo per progettisti Junior, che preparerà 10 soggetti a pensare, scrivere, gestire e rendicontare progetti europei: il corso, totalmente gratuito, si rivolge a 10 soggetti residenti nei Comuni di Arcevia, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Sassoferrato, Serra San Quirico e Staffolo.

Le lezioni si svolgeranno a Fabriano il 10, 11, 17 e 18 febbraio, con orario 9.30-13 e 14-17, e 9.30-13 il sabato. I partecipanti saranno coinvolti in progetti concreti, per entrare nella professione. Per partecipare, è possibile inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] o [email protected]