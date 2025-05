"Corso Stamira era la soluzione"

Giorgio Pavani, commerciante all’angolo di piazza Kennedy, ricorda un’idea vecchia e mai messa in atto, riguardo alla viabilità e ai parcheggi in centro: "L’amministrazione anni fa studiava l’uscita dalla città passando dalla galleria San Martino, che poi abbiamo fatto vent’anni dopo. Da via Vecchini per andare a nord potevi girare a destra, per andare a sud svoltavi a sinistra verso la galleria del Risorgimento. In questo modo si sarebbe creato un anello. E in corso Stamira si potevano lasciare due corsie, una per i bus e una per le auto verso il porto, dedicando la terza ai parcheggi e agli stalli per il carico e scarico. Da piazza Kennedy fino a piazza Roma di auto ce ne starebbero tante e il costo per l’amministrazione sarebbe zero. Alla riunione per i parcheggi però non sono andato. Francamente non ce la faccio più".