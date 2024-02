Corte dei Conti. Reddito di cittadinanza e fondi per l’agricoltura: ecco dove stanno i furbetti

Reddito di cittadinanza e l’utilizzo dei fondi europei in agricoltura. Sono osservati speciali dalla Corte dei Conti delle Marche perché sono i campi dove è sempre più frequente riscontrare chi fa il furbo e percepisce indebitamente denaro pubblico. L’attenzione su queste attività è emersa ieri durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile che si è tenuto alla Loggia dei Mercanti con una serie di dati relativi al servizio svolto nel 2023. Sul reddito di cittadinanza è stato accertato in tutta la regione un indebito di oltre 16 milioni di euro in tre anni, corrispondenti a 467 percezioni non spettanti, di cui risultano già recuperati più di un milione e mezzo di euro. "Sul reddito di cittadinanza c’è stata una disquisizione sulla sussistenza o meno della nostra giurisdizione – ha spiegato la procuratrice generale Alessandra Pomponio – per ora è stata affermata in un caso isolato di una sentenza di appello quindi noi stiamo attenzionando anche questa tipologia di contributi perché si discute se si tratta di un contributo a fondo perduto o se è una realizzazione di un programma dove può intervenire la giurisdizione contabile. Abbiamo preso contatti con l’Inps e sollecitato attività di vigilanza da parte loro molta intensa e devo dire che è bene organizzata per il recupero di questi fondi illecitamente percepiti. Sono molti e di rilevante entità spesso si tratta di fondi molto frazionati tra i vari soggetti percettori e spesso di persone non abbienti per cui è molto difficile andare ad effettuare i recuperi però ci si prova".

Sui fondi europei usati indebitamente in agricoltura la procuratrice Pomponio conferma che "è un fenomeno in continua crescita, un modo per ottenere finanziamenti non dovuti e usati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge dove spesso poi le societa scompaiono ed e molto difficile inseguirle". Una azienda di Ripatransone è stata condannata per un danno da oltre un milione di euro per aver ricevuto contributi connessi all’ammodernamento di impianti vitivinicoli ma non usati poi a quel fine.

Venendo ai dati dell’attività 2023 sono stati inflitti come pagamento alle condanne per responsabilità amministrativa erariale conclamate quasi 2 milioni e 400mila euro mentre ammonta a quasi 11 milioni e 400mila euro invece il danno erariale per 42 citazioni in giudizio in corso che hanno coinvolto 120 persone che avrebbero sottratto l’importo indicato dalle casse dello Stato. I soggetti maggiormente danneggiati sono i Comuni, lo Stato - Gse Spa (gestore dei servizi energetici), enti del servizio sanitario, l’Unione Europea - Agea (agenzia per le erogazioni in agricoltura), Regione e Province. Nel 2023 sono state 122 le sentenze pronunciate di cui 24 in materia di responsabilità amministrativo contabile, 47 in giudizio di conto e 51 per giudizi di resa di conto.

La durata media dei processi è, per più della metà dei casi (il 58%), tra i sei mesi e un anno. Tra le condanne più rilevanti emesse e citate nella relazione del presidente sezione giurisdizionale Valter Camillo Del Rosario, c’è quella di un dirigente, a Pesaro, dell’Agenzia delle Entrate, condannato a pagare più di 80mila euro per condotte corruttive tenute in sede di conciliazione di controversie tributarie e mediante accessi abusivi al sistema informatico per favorire il titolare di una società da cui avrebbe ottenuto favori e regalie.