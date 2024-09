Corte del Castello, il finale dello spettacolo lo sceglie il pubblico

Alla Corte del Castello lo spettacolo dove a scegliere il finale sarà il pubblico. È l’innovazione proposta da Skenexodia, che in collaborazione con Speedbook porterà in scena ‘Il pensiero’, spettacolo che ha già riscosso successo a Roma al debutto e protagonista nei prossimi mesi di una ricca tournée. L’appuntamento è per domani alle 21. Durante l’intervallo ciascuno spettatore potrà decidere quale dei due secondi tempi vorrà vedere rappresentato. Il bivio: il dottor Kerjenzew è pazzo ed ha ucciso un uomo, o finge di esserlo per evitare la pena di morte? Partendo dal testo di Leonida Andrejew, il regista Luca Guerini crea un adattamento ‘da camera’ per quattro interpreti: Giorgio Cavalieri, Franco Angelino, Corrado Bega e Alessandra Viganò. Presenta Francesco Luzi, letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni, foto di scena di Morena Torretti. Saranno presentati anche i libri ‘Barbie is no longer on the table’ di Camilla Pazzaglia, ‘Tutta suo padre’ di Sabrina Iacussi e ‘Scintille d’anima’ di Caterina Ciminari e Cristiana Sanchioni. Biglietti all’ingresso, su prenotazione al 338.4116671 (Whatsapp) o Liveticket.