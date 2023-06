Corteggia una diciottenne e viene picchiato

Aveva corteggiato la figlia appena maggiorenne e poi si sarebbe comportato male nei suoi confronti, la mamma di lei lo incontra per caso e inizia a minacciarlo e insultarlo. Poco dopo un amico della ragazza gli sferra un colpo alla nuca con un tubo di ferro: foglio di via obbligatorio con rimpatrio per lui, pregiudicato, avviso orale per lei, quarantenne. È accaduto nei primi giorni dell’anno quando sotto gli occhi dei numerosi passanti, attorno alle 18 si è scatenata un’inaudita violenza, prima verbale e poi fisica, nei confronti di un giovane fabrianese appena maggiorenne ritenuto colpevole di attenzioni verso una coetanea, attenzione non gradite dai familiari di questa. Proprio il babbo e la mamma della ragazza, insieme a un amico di famiglia, incrociato casualmente il giovane in piazza del Comune, avrebbero iniziato a minacciarlo pesantemente. Lui si è rifugiato in un bar vicino, ma gli aggressori, lo hanno seguito anche all’interno del locale. Gli inviti alla calma del gestore non sono serviti a nulla così è stata allertata la polizia. Nel frattempo in piazza uno degli aggressori, il giovane residente in provincia di Perugia, pregiudicato, ha colpito la povera vittima con un tubo di metallo smontato da uno sgabello del bar, proprio alla base del cranio. Un colpo ben assestato che ha fatto stramazzare a terra il ragazzo con una ferita che iniziava a sanguinare copiosamente.

Uno dei numerosi passanti ha allertato il 112 e un’ambulanza ha soccorso il giovane ferito e in stato di semi incoscienza, accompagnandolo al Profili. Per lui una prognosi di venti giorni,. I poliziotti del commissariato, sotto la direzione del commissario capo Angelo Sebastianelli, hanno acquisito le testimonianze dei presenti e le immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza. Scattata l’informativa all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate e minacce aggravate, la divisione anticrimine della questura di Ancona ha proposto il rimpatrio e l’emissione di un foglio di via obbligatorio per tre anni da Fabriano per il giovane umbro che aveva colpito il ragazzo. Ha poi proposto l’emissione della misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti della mamma della giovane, autrice delle minacce gravissime rivolte al giovane. Il questore Capocasa, accogliendo la proposta, ha emanato le misure di prevenzione che metteranno in condizioni tutte le forze di polizia presenti sul territorio nazionale, di osservare con speciale attenzione la condotta dei destinatari per i prossimi anni, valutando aggravamenti delle stesse misure in caso di ulteriori condotte non conformi alla legge.

Sara Ferreri