Cortei e inaugurazione della stele e di una targa dedicate a tre partigiani

Si svolgerà tra Moie e Maiolati il programma delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Una giornata, venerdì, che concluderà una serie di appuntamenti organizzati dall’amministrazione con l’Istituto Urbani di Moie e la sezione Anpi della Media Vallesina.

Proseguirà fino al 30 aprile la mostra ‘Madri e padri della Costituzione. Partigiane e partigiani antifasciste e antifascisti’, con i ritratti originali disegnati da Mabel Morri, allestita nel tunnel del Polo culturale Effemme23.

Sempre nella biblioteca La Fornace, oggi alle 21, la proiezione del film ‘Tina Anselmi, una vita per la democrazia’, dedicato alla figura della politica, partigiana e prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica italiana.

Venerdì, per la Festa della Liberazione, prima tappa in piazza Don Minzoni a Moie (ore 9). Il corteo raggiungerà piazza Santa Maria per gli interventi delle autorità. Sarà inaugurato il completamento della stele dedicata ai partigiani Libero Leonardi e Augusto Chiorri.

Alle 11 tappa a Maiolati, con partenza del corteo da piazza della Vittoria fino a Largo Giannino Pastori. Inaugurata targa dedicata al partigiano Giannino Pastori.