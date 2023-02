Cortei, fiaccole e preghiere per chiedere la pace subito

Corteo per la pace ierei in centro ad Ancona dove un centinaio di persone hanno sfiulato per poi ritrovarsi a piazza Cavour per chiedere la fine del conflitto. Intanto al duomo di Osimo l’altra sera tante candele accese e poi il corteo guidato dall’arcivescovo Angelo Spina ha illuminato il centro storico di Osimo venerdì sera. Dopo la funzione in cattedrale iniziata al buio, tante persone hanno partecipato alla piccola marcia nell’anniversario del primo anno di guerra. Dall’inizio del conflitto bellico la Caritas diocesana ha accolto in città, in alcuni locali di proprietà della Lega del filo d’oro, sei nuclei familiari, in particolare donne con bambini, e ha portato avanti tanti interventi come i corsi di lingua italiana e il supporto necessario per il vestiario e i beni alimentari. La veglia in particolare è stata vissuta in comunione con quelle organizzate a Roma e in altre parti d’Italia.