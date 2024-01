Corteo per l’ambiente. Rivoluzione viabilità

È in programma domani, dalle 15.30, la manifestazione pubblica organizzata dalle associazioni e dai comitati al grido di "Fermiamo il disastro ambientale". E così, ieri, il Comune di Falconara ha reso noto il cambio di viabilità proprio per consentire il regolare svolgimento del corteo, che toccherà le principali piazze cittadine, a partire da piazza Mazzini, dove poi, in chiusura, si terrà anche un comizio. Nei tratti di strada interessati dall’iniziativa e in alcune zone limitrofe sarà vietata la sosta a partire dalle 10, mentre la circolazione sarà sospesa lungo tutto il percorso durante il passaggio dei manifestanti. Domani dunque, a partire dalle 10 e fino al termine della manifestazione, non si potrà sostare in via Bixio, nel tratto compreso tra via Mameli e via Roma, in piazza Mazzini, in via Marsala (nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Roma), in via Roma (tra via Marsala e via Bixio), in via XX Settembre (tra via Marsala e via Flaminia) e in via degli Spagnoli, nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio. La manifestazione dovrebbe concludersi entro le 18. Da quel momento si potrà tornare a sostare nei tratti indicati e sarà ripristinata la circolazione in tutte strade toccate dal corteo. Ieri, inoltre, si è appreso che l’iniziativa partirà da piazza Mazzini, poi il corteo passerà in via Marsala, via Roma, via Bixio, via XX Settembre, via Flaminia, via Spagnoli e di nuovo in via Bixio fino al ritorno in piazza Mazzini. Durante il passaggio, come già visto, la circolazione sarà sospesa. L’evento – "pacifico, popolare e colorato, che siamo convinti eccederà i confini comunali in termini di partecipazione", avevano dichiarato gli organizzatori in fase di presentazione – è promosso da Laboratorio Falkatraz, comitato Mal’Aria e L’Ondaverde, in collaborazione con l’Ambasciata dei diritti delle Marche e la Campagna nazionale "Per il clima fuori dal fossile". Alla manifestazione di domani attesi moltissimi partecipanti. gi. gia.