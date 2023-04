Corteo ritardato dagli antifascisti

"Il 25 aprile è resistenza, nessuna pace con i fascisti". È questa la scritta in uno striscione esposto durante una "commemorazione autonoma" che una delegazione di "antifascisti e antifasciste" di Senigallia ha tenuto presso il monumento al partigiano Aldo Cameranesi, località San Silvestro, ritardando per protesta anche il corteo organizzato dal Comune. "Insieme alla delegazione Anpi abbiamo deposto una corona di fiori e condiviso alcune brevi riflessioni sul significato dell’antifascismo - spiega Senigallia antifascista - i cui valori sono seriamente minacciati dal revisionismo storico della maggioranza di governo. Il corteo del sindaco ha dovuto attendere in buon ordine lungo la strada di campagna trattenuto dalla presenza determinata della delegazione antifascista.