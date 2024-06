Sfilano in centinaia per salvare l'Ancona: foto e video del corteo biancorosso

Ancona, 7 giugno 2024 – “Ancona siamo noi”. Tre parole, urlate a squarciagola. Per rivendicare l'orgoglio di una comunità. E che descrivono, oggi più che mai, il sentimento di un'intera città. Delusa, sì. Ferita, un'altra volta. Ma ancora in piedi, nonostante – forse – il colpo più duro da incassare in 119 anni dalla fondazione. Centinaia di persone, dalle 19.30 di oggi, hanno iniziato a gremire il centro. Il presidio si è radunato in piazza Cavour. Poi il corteo pacifico ha iniziato a muoversi in direzione del Passetto. Una missione cara a tutti: salvare il futuro dell'Us Ancona.

Sfilano a centinaia in centro per salvare l'Ancona

Non solo la Curva Nord, il cuore pulsante del tifo. Ma soprattutto famiglie, bambini e persino tesserati del vivaio, altro grande patrimonio da proteggere. Lungo il Corso anche le autorità comunali, con in testa il sindaco Daniele Silvetti che, nella mattinata, aveva annunciato la sua presenza. Evidentemente sono consapevoli dell'imminente esclusione dalla serie C, si attende soltanto la ratifica della Covisoc il prossimo 10 giugno. Ma desiderosi, i supporters della Dorica, di tornare su quei gradoni al Del Conero a sostenere il Cavaliere Armato. Sciarpe, bandiere, vessilli biancorossi che sventolano in cielo. Cori e striscioni accompagnano quest'ennesima, e per certi versi storica, serata di mobilitazione congiunta, che ha visto in campo diverse anime del tessuto sociale di Ancona.

La giornata e gli incontri

Tutto questo all'esito di una giornata frenetica, culminata proprio nel corteo. Stamattina, infatti, Silvetti aveva annunciato di aver convocato per la prossima settimana il proprietario dell'Ancona Tony Tiong, direttamente o per procura, in maniera formale. Una mossa nata all'esito dell'incontro con la parte residuale della società, il socio di minoranza Mauro Canil e l'amministratore delegato Roberta Nocelli. Al tavolo, in una location segreta a Jesi, anche gli assessori Giovanni Zinni, Angelo Eliantonio e Daniele Berardinelli. Un incontro utile anche a fare il punto sullo stato patrimoniale del club, inadempiente per il pagamento degli stipendi di marzo e aprile (cui si aggiungeranno anche quelli di maggio e giugno) e nei confronti di alcuni fornitori (molti dei quali anconetani). Il debito, al momento, ammonterebbe fino a due milioni di euro. Il tempo è avversario insidioso di una partita complessa. L'obiettivo è di iscrivere, almeno, la squadra in serie D: “Mi sto relazionando con la Federazione per capire quali sono i vari iter e tutte le possibilità che si potrebbero concretizzare – ha detto Silvetti –. Questa è la responsabilità che ci assumiamo, questo è il nostro ruolo. In questo momento non c'è solo in gioco il futuro di una società calcistica, c'è in gioco l'immagine di una città”. A ruota il sindaco aveva incontrato una delegazione della Curva, stavolta a Palazzo del Popolo, Ancona. Tra le parti è emersa unione di intenti, a patto che non ci saranno fusioni. O società in vendita e marchi in mano di Silvetti, oppure altre soluzioni. Con gli ultras che, in maniera chiara, non accetterebbero la presenza degli attuali dirigenti. Poi, dal sindaco, un nuovo appello alle forze sane della città, imprenditori e associazioni che potrebbero essere interessati a scongiurare un ennesimo tonfo nella storia dell'Ancona.