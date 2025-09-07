Corti e videoclip da tutto il mondo. E’ il "Conero Film" alla Mole

Gran finale oggi per il festival ‘Conero Film + ADV’ di Ancona, che permette di vedere cortometraggi, spot, videoclip musicali e fashion film provenienti da tutto il mondo. Dopo due giorni di ‘ritiro creativo’ a Villa Piancarda, nel cuore del Parco del Conero, la manifestazione si apre alla città con vari eventi ospitati alla Mole Vanvitelliana. Tre gli incontri previsti nel pomeriggio.

Il primo è ‘Oltre la crescita: la comunicazione al servizio del cambiamento’ (ore 16), che avrà tra i suoi ospiti l’economista ecologico-politico Giacomo D’Alisa. Si analizzerà come la narrazione in pubblicità e al cinema possa superare il paradigma della crescita illimitata, aprendo a nuovi immaginari fondati su comunità, sobrietà e integrità ecologica. Alle 17.30 talk dal titolo ‘Are creative agencies still fit for purpose?’, analisi del panorama creativo alla luce di innovazioni tecnologiche, collaborazioni decentralizzate e crescente produzione interna.

A seguire (ore 18.30) Enrico Salierno e il regista Igor d’India presenteranno ‘Ghostnet Campaign: The Invisible Traces of Industrial Fishing by Sea Shepherd’, indagine sull’impatto devastante delle reti da pesca abbandonate sugli ecosistemi marini. Il momento clou sarà alle 21.30, con le proiezioni della ‘Selezione ufficiale CFA’, aperte dalla première di ‘Macchina Continua’, produzione indipendente di Local Bizzarro diretta da Ruben Gagliardini che racconta la difficile situazione vissuta dagli operai della cartiera Fabriano in seguito alla sua parziale chiusura.

Seguiranno un dibattito con i registi finalisti e la cerimonia di premiazione, che celebrerà le eccellenze nel cinema e nella pubblicità.

Il ‘Conero Film + ADV’ festival è promosso da Local Bizzarro, realtà non-profit e casa di produzione, e da MontanariPR, agenzia di comunicazione. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori e coordinatori Mattia Fiumani, Niccolò Montanari e Lida Zvereva è "promuovere le buone pratiche di sostenibilità nell’industria pubblicitaria e cinematografica, sia attraverso un approccio più consapevole alla produzione, sia attraverso la creazione di contenuti che celebrano il valore unico della narrazione. Abbiamo selezionato opere dai più differenti linguaggi e stili, dalla pubblicità alla musica. Pur nella diversità di temi, ogni progetto condivide l’impegno a raccontare storie che sfidano e ripensano il nostro rapporto con il mondo".