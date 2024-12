Corto Dorico Film Fest: giornata conclusiva con premi e proiezioni speciali

Si avvia alla conclusione il ‘Corto Dorico Film Fest’. Oggi (ore 15.30) l’auditorium della Mole di Ancona ospiterà il Premio Speciale Cinema di Poesia, legato alla retrospettiva di Luca Ferri. Si potranno vedere i corti ‘Nonno’, ‘Colombi’, ‘Sì’, ‘Mille Cipressi’ e ‘Perduto Paradiso in Due Rulli’.

A seguire (ore 17) spazio alla Rete dei Festival dell’Adriatico con l’Adriatic Award, che prevede la proiezione di cortometraggi provenienti dalla Croazia. L’evento è organizzato in collaborazione con CineHill Motovun, AnimaFest Zagreb e Mediterranean Film Festival Split, tra gli altri. Interverrà un delegato dei festival partner croati e dei direttori dei Festival della Rete. Il pubblico potrà vedere opere di Veljko Popovic e Milivoj Popovic, Suncana Brkulj, Rea Rajcic, Andrea Slavicek e Milorad Milatovic. Al termine della proiezione sarà assegnato l’Adriatic Award al miglior corto croato.

A seguire (ore 18) nello spazio The Mole incontro ‘Premio Ciak d’oro’, intitolato ‘Sfidare se stesse: Selene Caramazza e il caso The Bad Guy’. Flavio Natalia, direttore di Ciak dialogherà con l’attrice, nota per le serie ‘The Bad Guy’ e ‘Il commissario Montalbano’, e per film come ‘Bar Giuseppe’ di Giulio Base, ‘Spaccaossa’ di Vincenzo Pirrotta, presentato al Festival di Venezia e ‘Sei nell’anima’, biopic su Gianna Nannini.

In serata (ore 21, ingresso 10 euro) finalissima del Concorso Nazionale Cortometraggi, con la proiezione dei corti finalisti alla presenza degli autori e della giuria di qualità. Sul grande schermo scorrerrano ‘Il Burattino e la Balena’ di Roberto Catani, ‘Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane’ di Farnoosh Samadi, ‘Il Compleanno di Enrico’ di Francesco Sossai, ‘Playing God’ di Matteo Burani, ‘The Eggregores’ Theory’ di Andrea Gatopoulos e i due corti vincitori delle semifinali di ‘Corto Slam’. Al termine, cerimonia di premiazione dei vincitori. A mezzanotte ‘Corto Dorico Closing Party’.