Corto Dorico, vent’anni di grande qualità

Da piccolo evento ‘di provincia’ a realtà di caratura nazionale e internazionale. Ne ha fatta di strada il ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona, che quest’anno festeggia i vent’anni di vita con l’ennesimo ricchissimo programma, capace di coniugare quantità e qualità. Merito dei due direttori artistici, Daniele Ciprì e Luca Caprara, e soprattutto del lavoro dell’associazione Nie Wiem, ideatrice e organizzatrice del festival.

Si inizia alla grande sabato 2 dicembre (ore 18) al Cinema Italia con lo spettacolo teatrale "Lettura clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano", con Fabrizio Bentivoglio e il contrabbassista Ferruccio Spinetti. Ma i grandi ospiti sono molti, a cominciare dal regista Marco Bellocchio, che riceverà il Premio ‘Angelo Guglielmi’, e dopo un incontro moderato da Daniele Ciprì, presenterà "I pugni in tasca", nella versione dalla Cineteca di Bologna (domenica 3, ore 17, Cinema Italia).

Ci saranno anche Simone Massi, animatore, regista e illustratore vincitore di un David di Donatello e quattro Nastri d’argento con la sua opera prima ‘Invelle’, il regista Ciro D’Emilio ("Un giorno all’improvviso", "Per niente al mondo"), per una masterclass di pitching, il regista, produttore e autore Omar Rashid, con cui si parlerà di cinema in VR al Liceo Galilei, in un incontro a cui parteciperà anche il famoso fumettista Maicol e Mirco, che presenterà "La storia che non ho mai disegnato – Maicol e Mirco in VR".

Incontri virtuali (su Facebook e Youtube) con i registi autori di opere prime Nicola Prosatore, Niccolò Falsetti, Laura Samani e Gianluca Santoni, e con l’attrice Barbara Ronchi. Matteo Garrone e i ragazzi protagonisti del suo film "Io capitano" invieranno un video saluto agli studenti. Cardini del festival restano i due concorsi di cortometraggi, quello nazionale (sabato 9 all’Italia) e quello internazionale ‘Short on rights A Corto di diritti’, in collaborazione con Amnesty International Italia, dedicato ai corti che trattano temi legati ai diritti umani (venerdì 8 al Ridotto delle Muse).

D’eccellenza anche la giuria di qualità, con la regista Roberta Torre, che presenterà anche il suo ultimo film "Mi fanno male i capelli", il direttore della fotografia di Michael Mann, Dante Spinotti, che presenterà il libro "Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta" e il regista Daniele Vicari ("Diaz"), autore del volume "Il cinema, l’immortale".

Il concorso "Salto in lungo", presenterà sei opere prime, tra cui "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, proiettate ad Ancona, Jesi, Senigallia, Riccione, Porto Potenza Picena, Fano e Pesaro. ‘Cinemaèreale’, rassegna sul cinema documentario italiano contemporaneo, proporrà tra gli altri ‘Roma, santa e dannata’ di Ciprì, Marco Giusti e Roberto D’Agostino.

In tanti ieri hanno partecipato alla presentazione del festival in Comune, tra cui Ciprì, il quale in collegamento video ha ribadito che "Corto Dorico è riconosciuto e apprezzato a livello nazionale", Caprara, il vicepresidente di Nie Wiem Luigi Socci e Paolo Longhi della Confartigianato, uno dei tanti partner della rassegna.

Il sindaco Daniele Silvetti ha lodato la crescita del festival, assicurandogli il suo pieno sostegno, approfittando dell’occasione per precisare che la Mole non sarà utilizzata per concerti e festival solo perché "va incontro a un’opera di recupero che migliorerà quello che consideriamo un importante e prestigioso contenitore". Concetto ribadito dall’assessore alla cultura Anna Maria Bertini. Dunque mostre e convegni, e non concerti e altri eventi, ma solo finché dureranno i lavori.

Raimondo Montesi