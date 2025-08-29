Cortocircuito tra Pec e Spid. Multa extra large a coppia veneta

Tornati a casa a Padova, dopo aver trascorso le vacanze a Numana, Beniamino Magro e Monica Perazzolo hanno scritto al sindaco per informarlo di un episodio spiacevole.

"Ci è stata notificata una multa per violazione del Codice della Strada tramite il servizio Send, azienda informatica incaricata della gestione delle notifiche, nonostante la nostra disponibilità di una casella Pec. Per accedere alla copia del verbale siamo stati obbligati all’utilizzo dello Spid, procedura non immediata per chi si trova fuori casa e in vacanza. Abbiamo provveduto al pagamento dell’importo scontato entro i cinque giorni previsti, cioè 69,95 euro, tramite il sistema PagoPA utilizzando il qr code fornito. Tuttavia abbiamo successivamente riscontrato un addebito di 81,91 euro, ben superiore all’importo indicato. In seguito a una chiamata alla vostra Polizia municipale per chiarimenti – prosegue la coppia di veneti –, ci è stato comunicato che la differenza, di circa 12 euro, è da attribuire a ulteriori spese di notifica riconducibili al servizio informatico utilizzato, presumibilmente erogato da Send. Ci auguriamo sia un bug del programma, che ovviamente ci rifiutiamo di pagare. Siamo turisti, alla nostra prima esperienza a Numana, che abbiamo trovato gradevole, curata e ben accogliente, ma occorrerebbe rendere più chiara e visibile la segnaletica dei divieti, valutare con attenzione i costi dei servizi esternalizzati, e adottare strumenti più equi e trasparenti per la notifica delle contravvenzioni".