"Cose mai viste. Concertazione l’unica strada"

La situazione di Conerobus, il grido d’allarme lanciato dal sindacato di categoria Faisa-Cisal e dai membri dell’Rsu interna all’azienda: "Mai visto nulla di simile _ si legge in una nota diffusa ieri _. Confusione e caos per migliaia di persone, bus stracolmi e ritardi poiché le percorrenze sono troppo brevi, attese infinite alle fermate anche di persone disabili e anziane con temperature estreme alte". L’ulteriore e drastico taglio delle corse, il cambio degli orari e dei capolinea e fermate senza comunicazioni direte agli utenti, sta creando numerosi disagi. I coordinatori di Faisa-Cisal vanno dritti al punto: "Gli utenti hanno difficoltà a raggiungere i posti di lavoro in orario, ci sono persone che hanno perso il treno e l’aereo perché alle fermate non ci sono gli orari aggiornati _ prosegue la nota stampa che poi va a toccare un altro tasto dolente _. Non ultimo, l’ulteriore peggioramento delle condizioni lavorative degli autisti che in strada spesso sono bombardati di domande dagli utenti, di insulti durante la guida e di richiesta di aiuto da parte di persone disorientate. Cosa dire dell’isolamento delle frazioni anconetane con ulteriori riduzioni delle corse verso le periferie. Anche se in questi giorni alcune migliorie ci sono state, il risultato rimane disastroso sia per l’utenza che per i lavoratori. Non si possono cambiare orari e soprattutto capolinea senza un’adeguata e chiara comunicazione alle fermate/capolinea. L’utenza non ci sta capendo più niente ed è un caos totale. Abbiamo letto che la situazione è monitorata da 5 addetti dell’esercizio dell’azienda, nei primi tre giorni non abbiamo visto nessuno o quasi; si è intervenuti solo per la questione di piazza Ugo Bassi dove la sala d’attesa era priva di aria condizionata. Rimettere le mani sul servizio in questi giorni sarà molto complicato vista l’attuale organizzazione aziendale scelta. Tutto ciò sta disincentivando in modo netto l’uso del trasporto pubblico e si rischia una ulteriore diminuzione degli introiti dalla bigliettazione". Infine un accorato appello da parte di Fiasa-Cisal: "La concertazione, seppur non semplice da mettere in campo, resta l’unica soluzione per affrontare questa crisi, tuttavia non accetteremo alcuna riduzione del personale e dei salari che, lo ricordiamo, sono tra i più bassi d’Italia. Si sta perdendo troppo tempo, invitiamo chi di dovere ad aumentare gli incontri e ad affrontare i contenuti tecnici per risollevare questa difficile situazione".