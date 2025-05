"Così abbiamo evitato la mazzata della Tari"

L’opposizione si compatta per contrastare in ogni modo il paventato aumento della tassa sui rifiuti a Fabriano. "Dopo i rincari delle ultime due votazioni, che hanno già portato la tassa a un incremento complessivo del 16 per cento in due anni – si legge in una nota – , si prepara ora una nuova stangata ai danni dei cittadini, senza che ciò corrisponda a un reale miglioramento dei servizi. Nell’ultima seduta del Consiglio siamo riusciti almeno a rinviare l’approvazione di una norma che avrebbe ulteriormente penalizzato una cittadinanza già gravata da disservizi e malfunzionamenti". Durante quella seduta, è stato approvato il rendiconto 2024 che certifica un avanzo di quasi 4 milioni di euro: "Un dato che fa riflettere, soprattutto se si ricorda il coro di allarmi lanciati a inizio mandato contro l’imponente avanzo lasciato dalla precedente amministrazione, pari allora a poco meno di 6 milioni di euro. Proclami catastrofici che oggi suonano grotteschi, visto che questa amministrazione, anno dopo anno, ha registrato avanzi di bilancio di entità simile. Nel frattempo, nella Provincia di Ancona, grazie all’Ata rifiuti la gestione dei rifiuti viene ancora prorogata nell’attesa di una soluzione che tarda ad arrivare. Un carrozzone che avrebbe dovuto mettere insieme soggetti ben diversi tra loro: da realtà più solide come Ancona Ambiente e Vivaservizi, a "cadaveri" come l’Ecofon di Osimo e la famigerata Jesi Servizi. Operazione, questa a marchio Pd, fermata dalla Corte dei conti, costringendo ora i promotori a inventarsi un nuovo contenitore per sistemare amici e fuoriusciti da risultati elettorali sempre più disastrosi. Tutto questo genera costi". A pagarne, continua l’opposizione, sarebbero i cittadini. "Manifestano la loro totale incapacità di difendere gli interessi di Fabriano in ambito Ata rifiuti. Ricordiamo che sindaco e giunta percepiscono gli aumenti dell’indennità ben oltre quanto sarebbe previsto dalla legge, e come emerso anche in Consiglio, e non si tratta come affermato dal sindaco di fondi statali "vincolati", ma di risorse che gravano direttamente sul bilancio comunale. Che lo facciano con la Tari, con altri balzelli, o con i rincari delle mense scolastiche, che hanno già costretto molte famiglie a rinunciare al servizio, poco cambia". L’opposizione vuole appellarsi ai cittadini. "Ci negano le convocazioni delle commissioni, ci negano l’accesso agli atti, ci impediscono di parlare e, quando sono spalle al muro, si passa persino alle mani. L’opposizione farà il suo compito correttamente senza demagogia ma con determinazione ma possiamo solo chiedere a voi, cittadini, di restare vigili. Di non farvi scivolare tutto addosso, perché arriverà un momento in cui sarà troppo tardi per reagire e allora, lamentarsi non basterà più".