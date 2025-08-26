Da Dante ai bagnini

26 ago 2025
SARA FERRERI
"Così abbiamo fatto ripartire quel cuore"

Il racconto dell'infermiera che aveva rianimato il turista lombardo sulla spiaggia di Senigallia: l'uomo è purtroppo morto ore dopo

Una soccorritrice. in azione durante un. intervento del 118

Per approfondire:

"Un lavoro di squadra che sembrava aver portato l’esito che tutti speravano. Perché in questi casi è importante che la catena dei soccorsi riesca ad attivarsi fino all’arrivo in ospedale". A parlare è Laura, infermiera del pronto soccorso di Fabriano, in avanzato stato di gravidanza, che sabato, a metà mattinata, all’altezza dei bagni 100, ha soccorso per prima un turista lombardo che era stato colto da malore.

"Facevo il bagno con la mia famiglia, a riva: ci siamo accorti subito che un uomo mostrava i sintomi di malore – racconta–-. Ho notato immediatamente che non respirava, e che al polso non era percepibile alcun battito, così ho iniziato subito il massaggio cardiaco, senza interruzioni. Poi ci è arrivato il ’pallone Ambu’, grazie al bagnino, per la ventilazione. Mi hanno dato il cambio per il massaggio cardiaco e mi sono posizionata all’altezza della testa del paziente per eseguire le ventilazioni, anche se con difficoltà, in quanto aveva inalato parecchia acqua essendosi accasciato nel bagnasciuga. Ero insieme a un paio di giovani trentenni: nel mentre eravamo supportati dai bagnini di salvataggio, e poi sono arrivati i due poliziotti con le moto d’acqua, e due altri soccorritori dal mare. A un certo punto sembrava si fosse ripreso, era tornato il polso per pochi secondi, ma poi è andato di nuovo in arresto. Ci è poi arrivato un defibrillatore, ma il ritmo non era defibrillabile: occorreva solo un buon massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi del 118 per poter somministrare adrenalina. Così è stato: ho saputo che il paziente aveva segni vitali quando è entrato in ospedale, ma poi purtroppo non ce l’ha fatta".

Quanto accaduto mostra comunque quante siano le tecniche e le tecnologie – pallone Ambu, defibrillatore, adrenalina – utili per salvare una vita anche in un contesto quale è una spiaggia. Ma non è tutto: molti bagnanti sono rimasti impressionati dal vedere una donna in avanzato stato di gravidanza effettuare manovre come quelle messe in ampo dall’infermiera: il tutto è avvenuto sotto gli occhi ammirati e speranzosi di molti dei presenti.

"E’ importantissimo – sottolinea Laura – riconoscere precocemente un arresto cardiaco, e saperlo trattare nell’attesa dei soccorsi. In questi casi non è il singolo ad avere successo, ma il lavoro di squadra. A partire da chi chiama i soccorsi".

Sara Ferreri

