"Così abbiamo trasformato lo sport. E’ aumentata la richiesta di spazi"

L’assessore allo sport fa il punto su quanto è stato effettuato a un anno e mezzo dalla fine del mandato. "Da allora ad oggi, sono avvenute molte trasformazioni. Ed altre sono in programma. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di investire con decisione sul potenziamento dell’Ufficio Sport, riconoscendo il ruolo sempre più centrale che lo sport ricopre nella vita delle comunità. Con un incremento di personale ed un aggiornamento significativo dei mezzi a disposizione, si punta a rendere l’Ufficio più efficiente, presente sul territorio e capace di rispondere con rapidità e qualità alle esigenze delle associazioni sportive, delle scuole, degli atleti e dei cittadini" spiega l’assessore allo sport Riccardo Pizzi. Negli ultimi anni, la richiesta di spazi, eventi e progetti legati allo sport è cresciuta notevolmente. Le palestre scolastiche, gli impianti comunali, le manifestazioni in città richiedono una gestione puntuale, organizzata e professionale. Con l’aumento delle attività e la costruzione di nuove strutture — tra cui tre nuove palestre scolastiche — "si è resa necessaria una struttura comunale più solida e dotata di risorse adeguate, che lavorasse a stretto contatto con gli altri uffici comunali e con la Consulta dello Sport presieduta dal Prof. Alessandro Bailetti. Il potenziamento riguarda sia l’aspetto umano, con l’inserimento di nuove figure dedicate al coordinamento e alla promozione dello sport, sia l’aspetto tecnico e logistico, grazie all’acquisto di nuovi mezzi, attrezzature e software gestionali". Tra le notizie più attese dalla comunità c’è il futuro della piscina dove si valuta una soluzione per restituire un servizio importante alla comunità.