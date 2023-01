"Così abbiamo vinto la battaglia al Muro"

La Liguria chiama Falconara, il sindaco Stefania Signorini risponde presente: "Così abbiamo vinto la battaglia alle barriere antirumore". Il primo cittadino è intervenuto in una tv ligure (Tele Radio Pace) per spiegare come, istituzioni e cittadini sono riusciti a scongiurare il pericolo del muro sul mare che le Ferrovie avrebbero dovuto realizzare lungo le coste regionali per mitigare l’inquinamento acustico. "Il segreto sta nell’unità di intenti e nella determinazione – ha detto Signorini –. Quando in Comune ci siamo resi conto dell’impatto devastante del progetto, abbiamo chiamato a raccolta i cittadini e tutti i sindaci della costa marchigiana, per creare un fronte comune. Sono nati comitati in tutte le Marche e il Comune di Falconara ha convocato un Consiglio comunale aperto cui hanno partecipato gli amministratori locali dell’intera regione".

Il sindaco ha ricordato i passaggi fondamentali della battaglia contro il progetto di Rfi, come la catena umana di quattro chilometri lungo la spiaggia e promossa dal comitato ‘No al Muro, Sì al Mare’ di Falconara con il supporto dell’amministrazione. E ancora la partecipazione a Roma, nel luglio successivo, di rappresentanti dei comitati e delle amministrazioni alla prima Conferenza dei Servizi che riguardava il Comune di Marotta-Mondolfo. "Sembrava che un colosso come Rfi fosse imbattibile – ha concluso il sindaco – e invece abbiamo dimostrato che tutti uniti abbiamo una grandissima forza".

La costa ligure sta vivendo le stesse difficoltà vissute dalla costa marchigiana. Anche nella regione del nord ovest il progetto delle barriere antirumore è ritenuto devastante e dal novembre scorso si stanno mobilitando cittadini e amministratori da Chiavari a Sestri Levante. Nelle Marche la battaglia è cominciata tra fine 2018 e inizio 2019 e si è conclusa nell’autunno 2022, con il definitivo abbandono del progetto del muro tra abitazioni e mare.