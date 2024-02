"Così aiutiamo le donne in difficoltà"

Sono 50 le donne, vittime di violenza o migranti, aiutate a ’Rinascere dal Lavoro’ verso una nuova vita con percorsi d formazione. E’ solo uno tra i più importanti progetti messi in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, presieduta da Paolo Morosetti che li illustra assieme al segretario generale Mauro Tarantino. "Il progetto "Rinascere dal lavoro" – spiega Morosetti – è forse quello di cui andiamo più orgogliosi. Coinvolge la collaborazione di servizi sociali, Caritas, Casa delle donne di Jesi e di ’Dalla parte delle donne’ a Senigallia, i due territori di riferimento della Fondazione. La formazione lavorativa di donne che vengono da contesti di violenza, italiane e non, dà loro autosufficienza e autonomia per una nuova vita. Nel 2023, abbiamo cominciato con 14 partecipanti a Senigallia, all’Alberghiero Panzini con il corso per operatrice di cucina: al termine praticamente tutte hanno trovato un’occupazione. Un secondo corso con 18 donne, in collaborazione col settore moda dell’Iis Marconi Pieralisi, riguardava il ’cucito e stiro’ pensando alle aziende del settore tessile. Inoltre un terzo corso nel settore si sta tenendo ora al Corinaldesi Padovano di Senigallia mentre un quarto sarà di nuovo a Jesi al Marconi Pieralisi".

"Abbiamo visto – aggiunge Tarantino - una vera rinascita di donne che arrivavano da contesti critici e all’inizio, fra loro, stentavano anche ad alzare gli occhi e guardarsi in faccia. Poi man mano si sono conosciute e sono scaturite tra loro vicinanza e solidarietà". Ma non è tutto perchè la Carisj è in prima linea anche nell’affrontare la pesante problematica giovanile dei Neet: ragazzi e ragazze che non studiano, non lavorano e non cercano la loro strada. "Ripartiamo con ’The future step’ – aggiunge Morosetti – a cui dal 27 febbraio si affianca un innovativo corso gratuito di 60 ore per chi va dai 25 ai 40 anni: in collaborazione con Ats Automation Technology System, fornirà competenza avanzate nel campo dell’automazione, della robotica, della intelligenza artificiale". La Fondazione "con 15mila euro aderisce al Fondo Repubblica digitale per aumentare le competenze in questo campo del Paese e finanzierà poi la partecipazione di due neolaureati all’evento formativo estivo Unicam "5th European Summer School on Nutrigenomics"". Tra le atre ose sarà riproposto anche il progetto Smaq che ha supportato lo scorso anno 16 imprenditori agricoli nell’avvicinamento al digital. I restauri delle opere d’arte, il successo della mostra in corso dedicata a Virna Lisi (superati i 5mila e 300 visitatori) e la promozione di esposizioni che lo scorso anno, fra Jesi e Senigallia, hanno superato i 2mila e 600 accessi.

Sara Ferreri