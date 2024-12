"Così annulliamo gli aumenti Tari per i cittadini"

Un "tesoretto" da 243mila euro per abbattere i costi della tassa sui rifiuti e sostenere le spese delle luminarie natalizie per i commercianti della Castelferretti alluvionata. Sono alcune delle risorse in più previste nella variazione di bilancio votata dalla maggioranza nel Consiglio di venerdì. Per il titolare della delega Marco Giacanella si tratta di una manovra figlia di "una gestione prudente" e che, come spiega al Carlino, permetterà di "poter sfruttare una diminuzione dei tassi d’interesse per il 2025, più accentuata rispetto a quella da noi prevista", tale da "destinare parte dei risparmi generati dalla sospensione del pagamento delle quote capitali ad ulteriori esigenze, invece che coprire il costo degli interessi dei prossimi anni". L’assessore chiarisce: "Con questo risparmio abbiamo deciso di ‘annullare’ l’ulteriore aumento di 100mila euro della Tari legata all’Iva non detraibile per il servizio – la notizia –. Invece di trasferire questo aumento su famiglie e cittadini, abbiamo scelto di assorbirlo come amministrazione, evitando di gravare sulla comunità già colpita dagli aumenti del costo del servizio decisi dall’Arera per il territorio nazionale". Non solo: "Abbiamo anche coperto le ultime necessità dei Servizi sociali per circa 54mila euro, i conguagli dei costi dell’energia di questi ultimi anni legati alle bollette degli stabili comunali per circa 120mila euro, le maggiori spese legali dovute a ricorsi contro il Comune per circa 40mila euro – prosegue –. Per i costi delle bollette avevamo già accantonato la maggior parte delle risorse per affrontare la spesa. Avremmo potuto e preferito spendere quelle risorse subito per altri scopi, ma oggi ci saremmo trovati in grave difficoltà nel garantire i servizi essenziali".

Non lesina stoccate ai consiglieri di minoranza: "Tutto ciò è stato fatto contro le loro raccomandazioni, con le quali chiedevano provvedimenti che prevedono una spesa maggiore ma senza indicare le coperture. Il passato sembra non aver insegnato nulla al centrosinistra cittadino, che preferirebbe amministrare come la cicala spensierata e spendacciona senza programmare mai il futuro". Pone l’accento, infine, su "un gesto simbolico, ma significativo, di vicinanza e sostegno per i castelfrettesi colpiti dall’alluvione: l’amministrazione si è accollata i costi delle luminarie natalizie, di norma sostenuti dai commercianti". Quindi Giacanella reputa "inspiegabile il comportamento dell’opposizione, che ha votato contro ad una variazione che aiuta i cittadini".

Giacomo Giampieri