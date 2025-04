"Così colpiscono gli alluvionati e le aziende"

Il ricorso al Tar per fermare il ponte Garibaldi blocca tutto, gli imprenditori alluvionati: "Rischiamo di non riuscire a pagare gli operai". Le associazione ambientaliste Italia Nostra, Confluenze, Gruppo Società e Ambiente hanno impugnato non solo il verbale della conferenza dei servizi del 12-02-2024 e il decreto del 27-01-2025 sull’approvazione del progetto di fattibilità del nuovo ponte Gariabaldi, ma tra gli atti contestati e riportati in elenco nel ricorso ci sono anche le ordinanze emanate dal capo di dipartimento di Protezione Civile del 17-09-2022; 20-09-2022; 23-06-2023. Impugnati anche i vari atti del Governo.

Mentre la struttura commissariale continua ad espletare le pratiche amministrative nell’attesa della sentenza, posticipando di fatto la partenza del cantiere, il Comitato tra due fiumi l’imprese per il territorio ha ricevuto numerose chiamate da parte dei suoi componenti: "Ci sono imprenditori che mi dicono ‘se non ci arrivano i ristori noi chiudiamo o nella migliore delle ipotesi non abbiamo i soldi per pagare i dipendenti’ – spiega Andrea Morsucci, rappresentante del Comitato – ci sono alluvionati che mi dicono ‘ma è uno scherzo’, è talmente assurdo che qualcuno stenta a crederci". Tutto rischia di fermarsi, almeno fino al 7 maggio. Un ricorso che sembra voler colpire la struttura commissariale e tra le ordinanze di cui è richiesto l’annullamento ci sono anche le proroghe, ad evidenziare che la volontà è quella di tornare all’ordinario, ma il rischio è anche quello di colpire, indirettamente gli alluvionati e le imprese, oltre al fermo di ogni tipo d’intervento.

"Speriamo tutti che questo ricorso venga rigettato in ogni sua parte – prosegue Morsucci - perché non possiamo pensare altro, se così non fosse, per noi alluvionati sarebbe come subire una terza alluvione, è sconvolgente. Non possiamo fare altro che prendere atto di quanto accaduto ma è certo che cercheremo di farci sentire, un grido di allarme, perché è di questo che si tratta: siamo in allerta. Un blocco lungo un mese: lavori, erogazione dei ristori, ponti, vasche di espansione, rifacimento degli argini, pulizia dei fossi, riprofilatura dell’alveo del fiume, tutto è al palo. Perdiamo un mese importante, anzi fondamentale perché in vista dell’estate e con le condizioni metereologiche favorevoli i lavori procedevano più velocemente e invece siamo costretti tutti a fermarci per colpa di chi si è inventato questo ricorso. E chi sognava di entrare presto in una nuova casa dovrà smettere di farlo, almeno fino al 7 maggio"