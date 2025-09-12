"Così combattiamo la devianza giovanile"

Pestato e rapinato attorno alle 22 ai giardini pubblici per una felpa griffata, sale la paura tra i tanti genitori che lasciano giocare i loro figli nel polmone verde, luogo di ritrovo per eccellenza di tanti giovani. Si teme il ritorno del fenomeno baby gang che lo scorso anno aveva riguardato anche e soprattutto questa zona, con bande di ragazzini maggiorenni e minorenni che erano diventate il terrore dei ragazzi. Minacciati e picchiati anche per 20 euro. Dopo denunce, arresti e controlli a tappeto la situazione sembrava essere rientrata fino a martedì sera quando uno jesino 17enne con una scusa è stato agganciato e brutalmente picchiato (braccio rotto e 30 giorni di prognosi per lui) per una felpa griffata. Il 21enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato, ma i genitori temono possa ritornare a colpire nei prossimi giorni e settimane. Sulla questione interviene il vicesindaco Samuele Animali: "In primo luogo distinguiamo la devianza, dal disagio, dal rischio. Altrimenti non diamo risposte appropriate. Perché sebbene si tratti di episodi isolati essi generano una generale percezione di insicurezza. C’erano e ci sono (pochi) giovani e giovanissimi, conosciuti e identificati, che hanno comportamenti gravi, antisociali, pericolosi, che generano allarme. Poi ci sono altri che possono imitarli e talvolta lo fanno. Sono il risultato di qualcosa che è successo, o non è successo, quando erano ancora a scuola o in famiglia. A questo punto – aggiunge - occorre un approccio adeguato, anzitutto riduzione del danno, con il contrasto assicurato dalle forze di polizia e anche con misure penali contenitive, là dove necessario. Per gli altri fanno la differenza la formazione ed il lavoro. Di natura diversa è l’impegno educativo mirato nei confronti di bambini, ragazzi e adolescenti a rischio, come misura di prevenzione. Stiamo rafforzando la coesione e l’unità di intenti di una comunità educante fatta di famiglie, scuola, istituzioni, società civile, investendo su un percorso continuativo di confronto e approfondimento (Jesi educa) e sul moltiplicarsi di proposte mirate sviluppate da Asp e non solo. Inoltre stiamo mettendo in gioco risorse di un ordine di grandezza differente rispetto al passato. Con il patrimonio comunale, per moltiplicare luoghi e attività nei quali si intercetta e si fronteggia il disagio o il rischio, anticipando la presa in carico delle situazioni più delicate e con progetti finanziati con risorse di varia provenienza".

Sara Ferreri