"Così ha vinto chi non ha rispettato le regole"

"Avevamo 8 dipendenti, ne abbiamo dovuti tagliare 3 quando sono iniziati i primi problemi con questi bonus e dei 6 cantieri ultimati sul territorio anconetano, ad oggi soltanto due, quelli del bonus facciate, sono stati regolarmente pagati. Stiamo cercando lavori di pochi giorni per avere liquidità e cercare così di riuscire a pagare i dipendenti rimasti, i contributi e le tasse ma l’incertezza regna sovrana". A parlare è Luciano Lineri, imprenditore edile anconetano che incarna l’esempio di chi a causa di questo stop arrivato nelle ultime ore dal governo, rischia di non restare a galla. "Abbiamo oltre 400mila euro di crediti bloccati dalle banche, crediti che non sappiamo se riusciremo mai a riscuotere nonostante i cantieri siano stati portati a termine – aggiunge amareggiato Lineri -. I fornitori vogliono essere pagati e non possiamo non versare le retribuzioni ai nostri dipendenti, né i contributi e le tasse. Non è una società civile quella che non dà certezze e non è possibile che le piccole e medie imprese finiscano nel mezzo di scambi di interessi di varie fazioni e parti politiche. Vanno bene le verifiche e i controlli certo ma vanno mandate avanti quelle pratiche che sono corrette. Non possono essere penalizzati tutti anche coloro che con coscienza ha rispettato le regole. Dobbiamo farci sentire, anche tramite le associazioni di categoria. Si parla di disaffezione alla politica e scarso senso delle istituzioni, ma cosa dovremmo aspettarci se chi ci governa adotta scelte così assurde che rischiano di mettere in ginocchio imprese e famiglie? Cosa dovremmo aspettarci se chi fa le leggi poi cambia le carte in tavola a gioco in corso? In ballo c’è la salvaguardia del lavoro e della dignità delle persone – incalza Lineri -. In questo caso ha vinto non chi ha rispettato le regole, quanto piuttosto chi ha frodato. Bisogna farsi sentire perché una soluzione va trovata e anche al più presto. Per tutti".

Sara Ferreri