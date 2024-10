"Così l’arte lascia un segno nella città"

"Quando l’arte lascia un segno nella città". Parole con le quali il sindaco Stefania Signorini ha ringraziato il noto writer Giacomo ‘Run’ Bufarini che ha portato a compimento la realizzazione dei murales al cimitero di Falconara. Da ieri fiori, farfalle e disegni geometrici color pastello caratterizzano l’ingresso laterale della struttura di via Castellaraccia. I grandi disegni sono tratti dai bozzetti digitali degli studenti dell’accademia Poliarte di Ancona.

È il risultato del progetto DecoriAmo Falconara, inaugurato anche in presenza della consigliera regionale Lindita Elezi che ha finanziato l’opera con un contributo di 15mila euro della Regione Marche a sua disposizione, degli assessori comunali e di alcuni rappresentanti delle Pro loco Pionieri Rocca Mare e Falconamare: Ivo Piccinini, Carlo Rossi e Daniela Renzulli.

"Sono sempre stata una grande estimatrice dell’arte di Run – he detto Signorini – che anche stavolta ha espresso la sua creatività lasciando un segno importante, dopo il lavoro realizzato nell’edificio privato di via Bixio, all’altro capo del centro città. Vorrei che Falconara possa diventare sempre più la città dell’arte dei murales, in particolare di quelli di Run".

Sono state le due Pro loco a proporre il progetto al Comune e alla consigliera Elezi, coinvolgendo anche gli artisti della Poliarte. I rappresentanti delle Pro loco hanno anche ottenuto la disponibilità di Run, artista internazionale residente da vent’anni a Londra ma originario proprio di Falconara. "Questa zona è più di ogni altra il posto in cui sono cresciuto – ha aggiunto Bufarini –. Abitavo poco distante e il cimitero si trova all’interno di quel chilometro quadrato in cui ho passato la mia infanzia, che è stato un periodo felice. Lavorare prima ad Ancona e poi a Falconara mi ha permesso di riavvicinarmi ai miei ricordi, alla mia infanzia, a casa mia, qui mi sento autoctono".