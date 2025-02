"Così nei corsi formiamo figure spesso introvabili"

"La formazione ad alta specializzazione tecnologica post-diploma riveste un’importanza crescente nel panorama lavorativo attuale", sottolinea Stefano Zannini, presidente di ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy, scuola d’eccellenza con nove indirizzi attivi nelle Marche, presenti nelle sedi di Ancona, Fano, Pesaro, Ascoli Piceno e Recanati. "In questo scenario si inserisce il modello 4+2, che consente agli studenti con quattro anni di istruzione secondaria superiore di accedere direttamente ai corsi dell’ITS Academy, offrendo così una significativa opportunità da gestire attraverso progetti qualificati in collaborazione con le scuole. Da parte nostra, abbiamo già avviato un’iniziativa 4+2 con l’Ipsia Benelli di Pesaro, concentrandoci in particolare sulla meccatronica".

"In generale – prosegue Zannini – i nostri corsi biennali gratuiti garantiscono un’occasione unica ai giovani che aspirano a diventare tecnici qualificati con elevate prospettive di carriera. Puntiamo infatti a promuovere un modello didattico che favorisca una continua interazione tra mondo imprenditoriale, accademico e scolastico. Siamo costantemente impegnati ad arricchire la nostra offerta formativa, con l’obiettivo di preparare quelle figure professionali richieste dalle aziende locali e spesso introvabili. Questo approccio ha portato a risultati straordinari: il 90% dei nostri studenti trova un’occupazione entro un anno dal diploma. La ricetta del positivo trend è data dalla stretta connessione fra apprendimento in aula e inserimento in azienda: per questo più della metà degli insegnanti è composta da docenti provenienti dal mondo del lavoro".